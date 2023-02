Turquie : 84 milliards de dollars de dommages causés à l’économie par les séismes

Les estimations indiquent que les dommages causés à l'immobilier s'élèvent à 70,8 milliards de dollars, tandis que le budget du pays subira une perte de 10,4 milliards de dollars. En outre, les pertes en main-d'œuvre coûteront à l'économie turque 2,9 milliards de dollars.



Les séismes, de magnitude 7,7 et 7,6, ont frappé la province de Kahramanmaras dans le sud-est de la Turquie, avec un intervalle de neuf heures entre les deux secousses. Les répliques qui ont suivi les secousses ont été ressenties dans dix provinces de Turquie et dans des pays voisins, notamment en Syrie. Le bilan humain des séismes s'élève à 29.605 morts.



Les conséquences économiques des séismes en Turquie sont considérables et auront un impact significatif sur le budget et l'économie du pays. Les efforts de reconstruction et de soutien aux personnes touchées par les séismes seront nécessaires pour atténuer les impacts sur l'économie turque à long terme.