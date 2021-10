Turquie : Mahamat Idriss Deby a offert 70.000 euros aux étudiants tchadiens

Au terme de sa visite officielle en Turquie, le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a échangé le 28 septembre avec des étudiants réunis au sein de l’Union des étudiants tchadiens en Turquie et à Chypre, et conduits par leur président Issa Youssouf Abdelkérim.



À l'issue de la rencontre, une somme de 70.000 euros a été offerte à la communauté estudiantine, à travers le président de l’Union des étudiants tchadiens en Turquie et à Chypre. Ce qui représente une somme de plus de 45,8 millions de Fcfa. L'argent a été remis dans une enveloppe de billets de 500 euros, après avoir été compté dans la salle en présence des étudiants.



Ils sont 1855 étudiants tchadiens officiellement répertoriés par la représentation diplomatique tchadienne basée à Ankara.



Le président de l’Union des étudiants tchadiens en Turquie et à Chypre, Issa Youssouf Abdelkérim, a, au nom de ses camarades étudiants, posé une seule doléance au chef de l’Etat. Il s’agit des difficultés qu’ils rencontrent dans le renouvellement des passeports expirés.



Mahamat Idriss Deby a invité les étudiants de Turquie et Chypre à bannir le tribalisme et le confessionnalisme et cultiver en permanence l’esprit de solidarité et d’unité. Il a encouragé ses compatriotes étudiants à pousser très loin leurs études avant de les rassurer quant à la paix et la quiétude qui règnent au pays.