Turquie et Syrie : l'OCI appelle à un soutien urgent aux victimes du tremblement de terre

Le secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Hissein Brahim Taha a lancé un appel aux États membres et Institutions humanitaires de l’OCI, ainsi qu’aux partenaires internationaux pour qu’ils fournissent une aide humanitaire d’urgence aux victimes du grave tremblement de terre qui a fait de nombreux morts en Türkiye et en Syrie, le 6 février 2023.



Hissein Brahim Taha espère que le sens de solidarité aigu qui a toujours caractérisé les États membres de l’OCI, les Organes compétents et la Communauté internationale dans son ensemble, aidera la Türkiye et la Syrie à faire face à l’urgence humanitaire actuelle et à assurer la reconstruction des maisons et des infrastructures détruites.



Un séisme de magnitude 7,7 a frappé la province de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie. Les secousses, suivies de près de 150 répliques, ont été ressenties dans 10 provinces du pays, ainsi que dans les États voisins, dont la Syrie, où des dégâts importants ont également été enregistrés. Le dernier bilan fait état de près de 2.400 morts en Turquie, et près de 14.500 blessés.