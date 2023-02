UA : les ministres des Affaires étrangères réunis à Addis-Abeba pour discuter des défis du continent

Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a invité les participants à observer une minute de silence en solidarité avec les victimes du récent tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Il a souligné les défis et les réalisations de la Commission de l'UA au cours des dernières années. Le Président a également noté que l'Afrique était confrontée à des défis dans les secteurs de la santé, de l'économie, de la paix et de la sécurité, entre autres. Il a évoqué la progression inquiétante du terrorisme, le retour des changements non constitutionnels, le déclin de la croissance et la détérioration constante des conditions climatiques. Malgré ces défis, l'Afrique montre des signes remarquables de résilience et l'Union africaine a maintenu sa dynamique opérationnelle dans la mise en œuvre des programmes et des décisions.



Dans le domaine de la santé et de la nutrition, le Président de la CUA a déclaré que l'Union africaine est déterminée à donner la priorité à ces questions. L'opérationnalisation d'Africa CDC est en voie d'achèvement tandis que l'Agence africaine du médicament, AMA, a commencé la sienne avec déjà le choix de son siège. Cette opérationnalisation vise à mettre en place des structures et des capacités de production de nourriture et de médicaments à long terme.



En ce qui concerne la gouvernance démocratique, la paix et la sécurité, l'UA poursuit sans relâche ses efforts pour ramener la paix sur le continent. La Commission de l'UA a grandement contribué à la réconciliation et à son efficacité en Ethiopie. Au Soudan, la Commission a mis en place un mécanisme tripartite avec l'IGAD et les Nations unies qui a contribué de manière significative à la progression vers un nouvel accord inclusif et consensuel. Dans la région des Grands Lacs, à l'est de la RDC en particulier, l'Union a mis en œuvre deux mécanismes de recherche de la paix et de la réconciliation sous le leadership du Président de la République d'Angola, Joâo Manuel Lorenzo.