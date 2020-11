AFRIQUE UBA renforce ses produits et services de Banque de détail en Afrique à travers ses canaux digitaux

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Novembre 2020



L’institution panafricaine de services financiers, United Bank for Africa (UBA) Plc, a renforcé ses produits et services de Banque de détail, dans l’optique de davantage répondre et satisfaire aux exigences de sa clientèle à travers l’Afrique.



Ces offres de produits et services ciblant toutes les catégories de clients ont été particulièrement développées pour correspondre aux attentes des clients particuliers de la Banque, en ligne avec la Philosophie du Client en 1er.



Ogechi Altraide, Head, Retail Liabilities au Groupe UBA, s’est exprimée sur le sujet lors d’une présentation internationale virtuelle, en présence d’une pléthore de journalistes venus de partout en Afrique. Elle a ainsi déclaré qu’UBA était bien préparée avant la pandémie du Covid-19 et a donc pu proposer un certain nombre de produits pour permettre aux clients d’effectuer leurs transactions quotidiennes en toute facilité depuis le confort de leurs domiciles.



Et Madame Ogechi Altraide d’ajouter : « Chez UBA, nous avons développé des solutions fortement centrées sur le client, justifiant ainsi notre position de leader acquise au fil du temps. Notre empreinte dans le segment de la Banque de détail s’étend dans 20 pays africains, où nous servons 20 millions de clients à travers nos canaux bien connus de tous, notamment plus de 20 000 TPE et plus de 3 000 GAB déployés sur l’ensemble du continent. Nous disposons de pas moins de 10 millions de cartes bancaires activées, et notre application mobile et notre plateforme USSD satisfont aux attentes de plusieurs millions d’abonnés à la seconde. »



De plus, a-t-elle déclaré, « Nos plateformes de Banque de détail répondent aux besoins de toutes les générations et de toutes les classes, avec les comptes Enfants et Adolescents.

Segment Marché grand public - composé des personnes aux revenus bas et moyens ; Services bancaires haut-de-gamme à la clientèle aisée, ainsi que la Banque des PME, qui couvre les besoins d’un secteur considéré comme niche pour la croissance de toute économie. »



Mettant davantage en exergue l’appui croissant de la Banque en faveur des MPME, elle a expliqué que la Banque offre des services non financiers et financiers à cet important secteur, notamment l’accès aux crédits, ajoutant que « Chez UBA, nous comprenons que les PME sont le levier de la croissance économique. C’est la raison pour laquelle nos offres à l’endroit des MPME ont pour objectif ultime de les accompagner. »



Altraide a également indiqué que d’autres offres dans le segment de détail, développées par la Banque promeuvent l’inclusion financière. C’est le cas des services bancaires à la Diaspora, au travers desquels les clients peuvent obtenir la même qualité de service dans toutes nos représentations dans le monde, notamment via UBA Connect et Africash ; et le service d’agence bancaire, qui utilisent les canaux digitaux pour permettre aux clients d’accéder aux services bancaires d’UBA de n’importe où, auprès de nos Agents.



En plus de l’application UBA Mobile Banking, l’USSD, la plateforme Internet Banking et LEO - le banquier virtuel d’UBA, d’autres produits et services innovants.



United Bank for Africa Plc est l’institution financière panafricaine leader, offrant des services bancaires à plus de vingt millions de clients dans plus de 1 000 agences et points de services, dans 20 pays africains.



Présente également aux États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni et en France, UBA connecte les personnes et les entreprises à travers l’Afrique par le biais de services de banque de détail, commerciale et des grandes entreprises ; de paiements et d’envoi d’argent innovants ; de financement du commerce et de services bancaires alternatifs.





