INTERNATIONAL UNA-USA : Sommet mondial 2024 sur l'engagement en faveur des personnes et de la planète

Alwihda Info | Par Dr Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 21 Février 2024



L'Association des États-Unis pour les Nations Unies (UNA-USA) a tenu son Sommet annuel d'engagement mondial au siège des Nations Unies à New York, le vendredi 16 février, attirant un large éventail de parties prenantes engagées à faire progresser les objectifs de l'Organisation des Nations Unies.

L'événement a lieu chaque année et vise à sensibiliser la population américaine au lien étroit entre l'ONU et les États-Unis. Sous le thème « pousser en avant pour les hommes et la planète », le Sommet de 2024 visait à galvaniser les défenseurs vers une action audacieuse, en résonance avec le 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.



Cet événement phare, organisé par UNA-USA, un programme de la Fondation des Nations Unies, a servi à inspirer, éduquer et mobiliser des individus d'horizons divers.



Le sommet a débuté à 10 heures (heure locale), par une séance plénière d'ouverture mettant en vedette des personnalités éminentes, dont Rachel Bowen Pittman, directrice exécutive de l'UNA-USA ; Varsha Thebo, conseillère principale à la Fondation Eleanor Crook ; Elizabeth Cousens, présidente-directrice générale de la Fondation des Nations Unies ; l'ambassadrice Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies ; Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU ; avec Sanskriti Deva et Bettina Hausmann, responsables du comité de planification du Sommet de l'UNA-USA.



Tout au long de la journée, les participants ont participé à des tables rondes et à des discussions au coin du feu sur des sujets critiques. De l'exploration de l'intersection des droits de l'homme et des technologies émergentes à la lutte contre l'apartheid de genre et les droits des femmes, le sommet a fourni une plate-forme de dialogue et d'analyse approfondis.



Une attention particulière a été accordée au chagrin persistant de la guerre et à l'impact psychologique des crises, soulignant l'importance de la santé mentale dans les zones de conflit. Cette année, le sommet a présenté une vitrine de mode introduisant une nouveauté, mettant en lumière les individus et les entreprises qui défendent la durabilité, à travers leurs produits et leurs plateformes. Ce segment visait à souligner le rôle intégral des pratiques durables dans les initiatives mondiales.



L'événement a également présenté des vidéos de visites sur le terrain, donnant un aperçu de l'impact de l'ONU dans diverses zones géographiques sensibles. Parmi les thèmes clés explorés, figuraient la promotion des droits et des responsabilités des jeunes et le maintien de la paix pour les peuples et la planète.



La journée s'est terminée par une vitrine de mode durable, avec des leaders de l'industrie et des experts discutant de l'intersection de la mode, de la durabilité et de la conservation de l'environnement.



Le discours d'ouverture a été prononcé par Annemarie Hwa Hou, directrice exécutive du Bureau des Nations Unies pour le partenariat, suivi de discussions dirigées par Saad Amer, Vanessa Barboni Hallik, Sophia Kianni et Yasin Samatar. La vitrine a mis en lumière des contributeurs tels que Edelweiss Vogel, Prota Fiori, Julieta Gaitan, Kaixi Yang, Tega Collective et Remake.



Conformément au programme plus large de développement durable, l'Alliance des Nations Unies pour une mode durable, a occupé le devant de la scène lors du Sommet mondial sur l'engagement. Cette initiative, menée par les agences des Nations Unies et des organisations alliées, vise à exploiter le pouvoir de l'industrie de la mode pour progresser vers les objectifs de développement durable (ODD).



La mission de l'Alliance résonne avec le thème général du Sommet de 2024, mettant l'accent sur l'impératif de la durabilité dans toutes les facettes de l'activité humaine. La mode, telle que définie par l'Alliance, englobe les vêtements, le cuir et les chaussures, ainsi que les biens connexes, englobant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production à l'élimination.



Dans le contexte du travail de l'Alliance, la durabilité englobe des considérations sociales et environnementales. Cela implique d'améliorer les conditions de travail et la rémunération des travailleurs, de réduire le flux de déchets de l'industrie, d'atténuer la pollution de l'eau et de réduire les contributions aux émissions de gaz à effet de serre.



Grâce à une action coordonnée et à un plaidoyer politique, l’Alliance s’efforce de remodeler la trajectoire de l’industrie de la mode, en la transformant en une force de changement positif conforme aux ODD. En promouvant des projets et des politiques qui s'alignent sur des pratiques durables, l'Alliance cherche à garantir que le secteur de la mode devienne un contributeur proactif aux efforts mondiaux de développement durable.



Le Sommet s’est achevé par une séance plénière de clôture avec Claire Vlases, récipiendaire du Time Earth Award, représentant les jeunes plaignants dans l'affaire Held c. Montana ; Gabriel Nagel, président du Conseil consultatif national de la jeunesse environnementale de l'Agence américaine de protection de l'environnement ; et Farah Salim Eck, directrice principale des programmes et politiques de l'UNA-USA.



Le Sommet mondial sur l'engagement de 2024, avec son large éventail de discussions et d'initiatives, a souligné le rôle crucial de la collaboration et de l'action pour faire avancer la mission des Nations Unies pour un monde meilleur.







