UNFPA : le REMAPSEN informé sur l'application des lois sur la santé sexuelle et reproductrice

Le Dr Chilanga Asmani, l'un des panélistes, en sa qualité de Conseiller régional chargé de programme et politique de planification familiale au Bureau régional du Fonds des Nations-Unies pour la Population (UNFPA) a édifié les journalistes sur les différentes actions menées, dans 23 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, par cette agence onusienne en charge des questions de santé sexuelle et reproductive.



« .La santé et les droits sexuels et reproductifs sont essentiels, non seulement en termes de santé, mais aussi pour la survie de personnes, le développement économique, mais aussi le bien-être de tout le monde », a déclaré le Dr Chilanga Asmani. Il a ajouté que "c’est avec des preuves, des recherches qu'on peut assurer la santé sexuelle et reproductive."



Pour cela, a-t-il insisté, le bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du centre travaille avec les Etats membres pour l’adoption et la mise en œuvre des différents engagements mondiaux et régionaux en matière de santé sexuelle et reproductive.



Pour le Dr Chilanga, outre le programme d’action de la Conférence internationale sur la Population et le développement qui s’est tenue en 1994. « Il y a aussi les différentes conventions sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Nous savons que l’objectif est d’atteindre les ODD en 2030 et même au niveau …"



A noter que, le Dr Djénébou Diallo, Responsable Sénior du Plaidoyer à l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou(UCPO) et le Professeur Tia Mélanie, Présidente de l’ONG Women in Global Heath de Côte d’Ivoire étaient également parmi les pannelistes qui ont animé ce webinaire.