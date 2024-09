USA : Le Premier ministre Alamai Halina porte la voix du Tchad à la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies

Le 19 septembre 2024, Alamai Halina, Premier Ministre du Tchad, est arrivé aujourd'hui à New York, à la tête d'une délégation de ministres de haut niveau. Il représente le Président de la République aux travaux de la soixante-dix-neuvième session de l'Assemblée générale des Nations Unies.



Cette année, l'Assemblée générale se tient sous le thème : « Travailler ensemble pour la paix, développement durable et dignité humaine pour les générations actuelles et futures. »



À son arrivée à l'aéroport JFK, le Premier Ministre a été accueilli par des membres de la délégation permanente du Tchad auprès des Nations Unies, ainsi que par plusieurs personnalités.



Cette participation du Tchad aux discussions internationales souligne l'engagement du pays à promouvoir la paix, le développement durable et les droits humains sur la scène mondiale.