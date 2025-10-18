USA - Tchad : Rencontre de haut niveau pour renforcer la coopération régionale

Coopération dans la Lutte contre le Terrorisme : Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à coopérer solidement dans la lutte contre le terrorisme, notamment dans le bassin du lac Tchad et au Sahel .

Résolution du Conflit au Soudan : Il a été convenu de l'urgence de résoudre le conflit au Soudan, soulignant la nécessité d'une action rapide et concertée. Progrès sur les Priorités Communes : Massad Boulos a exprimé sa satisfaction quant à la poursuite des progrès sur les priorités communes dans la région, indiquant un avenir prometteur pour la coopération entre les États-Unis et le Tchad.

Cette réunion a été l'occasion de discuter du partenariat américano-tchadien, en mettant l'accent sur plusieurs points cruciaux :Cette rencontre s'inscrit dans un contexte de renforcement des relations bilatérales et de collaboration face aux défis sécuritaires régionaux.