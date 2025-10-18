Alwihda Info
TCHAD

USA - Tchad : Rencontre de haut niveau pour renforcer la coopération régionale


Alwihda Info | Par - 19 Octobre 2025


Le 17 octobre 2025, le Conseiller principal américain pour les affaires arabes et africaines, Massad Boulos, a rencontré le Président tchadien Idriss Déby pour discuter du partenariat américano-tchadien.


Cette réunion a été l'occasion de discuter du partenariat américano-tchadien, en mettant l'accent sur plusieurs points cruciaux :
  • Coopération dans la Lutte contre le Terrorisme : Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à coopérer solidement dans la lutte contre le terrorisme, notamment dans le bassin du lac Tchad et au Sahel.
  • Résolution du Conflit au Soudan : Il a été convenu de l'urgence de résoudre le conflit au Soudan, soulignant la nécessité d'une action rapide et concertée.
  • Progrès sur les Priorités Communes : Massad Boulos a exprimé sa satisfaction quant à la poursuite des progrès sur les priorités communes dans la région, indiquant un avenir prometteur pour la coopération entre les États-Unis et le Tchad.
Cette rencontre s'inscrit dans un contexte de renforcement des relations bilatérales et de collaboration face aux défis sécuritaires régionaux.
 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


