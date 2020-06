USA : Un joueur tchadien de basket élu meilleur défenseur de l'année dans sa ligue

Il s'appelle Christ Koumadje. Ce joueur professionnel de basketball d'origine tchadienne a été élu meilleur défenseur de la G-League (NBA Gatorade League), une ligue créée par la NBA.



D'après Basket USA, "testé par les Sixers il y a un an à sa sortie de Florida State, et d’ailleurs présent dans l’effectif lors de la présaison, le pivot tchadien a parfaitement utilisé ses 2m25 puisqu’il termine meilleur contreur du championnat avec 4.0 cts de moyenne."



Le joueur de 2m25 est âgé de 23 ans Il joue avec les Delaware Blue Coats. Selon The Philadelphia Inquirer, "il a enregistré une moyenne de 11,3 points et 10,9 rebonds en 33 matchs."



Déjà dans le viseur de plusieurs clubs, Christ Koumadje pourrait aussi à l'avenir intégrer l'équipe nationale de basket au Tchad.