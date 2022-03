Ukraine : « le G7 promet une réponse sévère à l'invasion russe injustifiée » (Antony Blinken)

Le 27 février 2022 dernier, le secrétaire d'État américain, Antony J. Blinken, s'est entretenu avec les ministres des Affaires étrangères du G7, à savoir l'Allemagne, le Canada, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et le haut représentant de l'Union européenne.



Un communiqué précise que le ministre des Affaires étrangères d'Ukraine s'est joint à ceux du G7, pour discuter de la réponse mondiale à l'attaque préméditée, non provoquée et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine.



Bilinken et les ministres des Affaires étrangères du G7 ont souligné au ministre ukrainien des Affaires étrangères, M. Kuleba, leur réponse unifiée à l'invasion de la Russie.



Ensemble, ils promettent de soutenir le peuple ukrainien. Et le G7 imposera des coûts et des conséquences sévères pour que la Russie soit tenue pour responsable de la guerre qu'elle a choisie.



Le secrétaire d'État américain martèle qu'ils seront aux côtés de l'Ukraine et reconnaissent la bravoure et l'héroïsme du peuple ukrainien.