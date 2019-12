Un accélérateur de projets à impact lancé au Cap en vue de soutenir l'innovation et protéger nos océans

Partout dans le monde, des accélérateurs d'impact dédiés aux océans s’établissent alors que la société prend conscience de l'importance de concentrer efforts et investissements à la protection des océans. La ville du Cap est stratégiquement positionnée pour participer à cette révolution en Afrique pour plusieurs raisons: elle est située à la rencontre de trois océans, profitant d’une biodiversité marine abondante et de nombreuses activités maritimes; elle accueille des universités et des centres de recherche de renom; et offre aux entrepreneurs un environnement économique fertile et dynamique, riche d'influences multiculturelles et internationales.

OceanHub Africa (www.OceanHub.Africa) a été lancé la semaine dernière pour participer à ce nouveau mouvement lors à l’occasion de son évènement Ocean Innovation Africa, soutenu par Wesgro (catalyseur d’investissement pour la région du Cap), l’ambassade de France en Afrique du Sud, l’Université du Cap et le V&A Waterfront. Cinquante parties prenantes de divers horizons, notamment des entrepreneurs, des chercheurs, des investisseurs, des entreprises de l’économie des océans, des experts de l’impact et des institutions gouvernementales étaient présentes pour construire la feuille de route de l’initiative.

OceanHub Africa a pour mission d'inspirer et de soutenir les start-ups développant des solutions ayant un impact positif sur les océans, dans le but de promouvoir un développement économique en harmonie avec l'environnement.

OceanHub Africa lancera son programme d’accélération début 2020 avec une première promotion de six start-ups locales. En s'appuyant sur son réseau, l’initiative vise à fournir aux entrepreneurs différents services: coworking space, mentorat individualisé, accès privilégié à une expertise business et scientifique; accès à un réseau de potentiels clients; services délivrés par les partenaires du programme (services cloud et informatiques, ingénierie et suite logicielle de prototypage et de test, pour n'en citer que quelques-uns) et un accompagnement tout au long du processus de levée de fonds, du pitch de présentation à la structuration des levées.

OceanHub Africa offre également un soutien au transfert de technologie qui favorise la collaboration entre chercheurs et entrepreneurs pour le développement d’innovations issues de la science. En partenariat avec les universités locales, l’objectif de ce second programme est de trouver une utilisation commerciale à des brevets scientifiques grâce à l’identification de technologies transférables et à l’incubation de projets qui en résultent. Ce programme renforcera la création de solutions autour de la protection des océans en tirant parti de l’expertise universitaire et scientifique.

OceanHub Africa, actuellement hébergé par le fonds de capital-risque et incubateur technologique sud-africain SAVANT Technologies, inaugurera ses bureaux au Cap en février 2020. Tous les acteurs intéressés souhaitant participer au projet sont invités à se faire connaître! OceanHub Africa appelle les entreprises à impact, les entrepreneurs et investisseurs souhaitant soutenir le Sustainable Development Goal (SDG14): life under water.

Pour plus d'informations: www.OceanHub.Africa

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/african-impa...