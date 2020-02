Un atelier sur la paix et le vivre ensemble à Kidal

La Division des Affaires Civiles (DAC) de la MINUSMA a organisé une série d’ateliers de formation en faveur du Conseil Communal des Jeunes (CCJ) sur « L’éducation à la culture de la paix et le vivre ensemble, » les 13 et 15 février 2020 dans les localités d’Aguelhok et Tessalit dans la région de Kidal. […]

