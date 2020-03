Un cabinet d'avocats spécialisé dans l'énergie offre un soutien aux entreprises touchées par la pandémie de Covid-19 et la crise de l'industrie pétrolière

Reconnaissant l’impact de la pandémie Covid-19 sur l'industrie pétrolière et gazière, Centurion Law Group (https://CenturionLG.com/) aidera les petites et moyennes entreprises africaines qui sont actuellement confrontées à l'impact économique du Coronavirus, qui frappe de nombreux pays africains. Avec notre forte empreinte africaine, nous pensons que c'est une opportunité de redonner à un continent qui nous a tant offert.



Notre cabinet offrira une assistance aux sociétés de services locales dans nos pays d'opération sur les litiges contractuels, les problèmes d'emploi et les questions de conformité. Nous étendrons également notre soutien aux entités multinationales à des tarifs considérablement réduits.

« Alors que nous pensons que l'industrie s'en remettra et en sortira encore plus forte et plus unie, nous ressentons un grand sens du devoir en ce moment où les pires effets de la crise se font sentir quotidiennement », a déclaré Zion Adeoye, Directeur général de Centurion Law Group.



À cet égard, nous nous associons à la Chambre africaine de l'énergie dans son appel à des mesures d'allègement et à des incitations fiscales pour les sociétés pétrolières et gazières afin de garantir la protection des emplois et la reprise des affaires une fois la crise passée.



À travers l'Afrique, plus de 130 avocats travaillant pour nos clients ont déjà été mis en place pour travailler à distance et continueront à soutenir nos clients dans l’industrie des hydrocarbures et les sociétés de services à travers cette crise du coronavirus.



À propos de Centurion :

Centurion (https://CenturionLG.com/) est un groupe de conseil juridique et énergétique panafricain de premier plan possédant une vaste expérience dans le secteur du pétrole et du gaz. Le groupe fournit une représentation juridique externalisée et couvre une gamme complète de domaines de pratique pour ses clients, y compris l'arbitrage et le litige commercial, le droit des sociétés, le conseil fiscal et anti-corruption et la négociation de contrats. Centurion est spécialisé dans l'assistance aux clients qui démarrent ou développent une entreprise en Afrique avec des bureaux et des filiales au Ghana, au Cameroun, au Congo, en Guinée équatoriale, en Afrique du Sud, au Soudan du Sud, au Nigéria, au Gabon, en Angola et au Sénégal.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/energy-law-f...