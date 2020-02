Un éminent forestier français en mission en Guinée

Dans le cadre de sa stratégie d’appui à la société civile guinéenne, nous avons eu le plaisir d’accueillir en mission (du 2 au 9 février) monsieur Hervé Le Bouler, conseiller du Conseil économique, social et environnemental, responsable « forêts » de France nature Environnement. Monsieur Le Bouler a dirigé pendant près de quarante ans un centre expérimental de pépinière en France et assuré les cours de « pépinière reboisement » à l’école forestière de Nancy. Référent FAO, il maîtrise parfaitement le sujet de la production de plants forestiers y compris en contexte tropical.

Lors d’un stage qui s’est tenu à Kindia, Hervé Le Bouler a renforcé les connaissances des membres du Réseau National de la Société pour l’Environnement et le Développement Durable (RENASCEDD) en matière de techniques de pépinières. Partenaire en Guinée de l’entreprise française « Reforestaction », le RENASCEDD a prévu de former à son tour de nombreuses ONG locales et planter plus de 300 000 arbres en Guinée cette année.

Avec l’appui financier de l’ambassade de France, le RENASCEDD formera également la communauté villageoise de Moussayah, dans la Préfecture de Forécariah à la mise en place d’une pépinière. Une première opération pilote permettra de planter en 2020 plus de 10 000 arbres (Gmélina, Moringa, orangers, anacardiers, avocatiers).