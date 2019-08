Un film pour lutter contre les conflits agriculteurs-éleveurs au Tchad

Les responsables du groupe des producteurs de l'audiovisuel (GPAV) ont eu ce jeudi 27 août une rencontre avec le préfet du département du Mandoul Occidental, Jacob Tobio Boukinawa. Au centre des débats, la lutte contre les conflits entre agriculteurs et éleveurs.



Dans le cadre du lancement officiel le 7 septembre 2019 du film produit par le GPAV, intitulé ''Finis les conflits agriculteurs éleveurs'', les responsables du GPAV ont rencontré le préfet du département de Mandoul Occidental, Jacob Tobio Boukinawa. Le lancement est prévu au centre culturel Champagnat de Koumra.



Face aux conflits récurrents entre les agriculteurs et les éleveurs dans la province, le GPAV, soucieux du bon vivre des deux communautés, a décidé de produire un film en vue de conscientiser et sensibiliser les agriculteurs et éleveurs.



L'objectif est d'amener les deux parties à oeuvrer dans la même direction et à prôner la cohabitation pacifique, a déclaré Noubainguerassem Jonathan, metteur en scène et président du GPAV, au préfet du département du Mandoul Occidental.



Le président du comité d'organisation du lancement de ce film demande l'implication des autorités et des personnes de bonne volonté pour la réussite de cette mission.



Le préfet du département du Mandoul Occidental, Jacob Tobio Boukinawa a salué l'initiative de ces jeunes.



Il s'est engagé à oeuvrer aux côtés du GPAV pour mettre fin aux conflits et prôner la cohabitation pacifique entre les fils et filles du Tchad.



Le 12 août dernier, les responsables du GPAV ont rencontré le secrétaire général de la province du Mandoul Mahamout Mahamat Saleh Khayar et le préfet du département du Mandoul Oriental Mbang Orguidnan Dindjibaye, dans le même objectif.