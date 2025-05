TCHAD

Tchad : Le Gouvernement apporte une aide conséquente aux réfugiés et retournés du Wadi-Fira

Alwihda Info | Par Peter Kum - 11 Mai 2025

La Ministre de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, Madame Zara Mahamat Issa, a effectué une mission dans la province du Wadi-Fira. Après avoir pris connaissance des besoins exprimés par les autorités locales et la population hôte, elle a procédé, samedi 10 mai 2025, à une remise symbolique d’une importante assistance. Cette action fait suite aux directives des plus hautes autorités tchadiennes, qui insistent sur la nécessité de soutenir toutes les populations vulnérables à travers le pays.