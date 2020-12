Un forum africain sur le haut débit pour une Afrique mieux connectée

Huawei a organisé ce jour le deuxième forum africain sur le haut débit, en partenariat avec Informa Tech sous le thème « Libérer le pouvoir de la large bande domestique sous la nouvelle norme en Afrique ». Des experts et des acteurs de l'industrie du monde entier ont pu partager leurs expériences et explorer les moyens pour développer l'industrie de la large bande afin d'accélérer la transformation numérique du continent.



Avec le développement rapide des technologies émergentes comme l'ultra-large bande, le cloud, l'IA, le Big Data, l'IoT, les pays de la planète sont aujourd’hui sensibilisés à la transformation numérique. En effet, selon le rapport d’Omdia (Institut de recherche sur les TIC), le taux moyen de pénétration du haut débit fixe à domicile en Afrique ne s’élevait qu’à hauteur de 9,2 % à la fin de l’année 2019, un taux inférieur à la moyenne mondiale de 56,7 %. Une étude qui montre que la vie de la plupart des Africains et la productivité sociale ne bénéficient pas au développement du haut débit. La fracture numérique est encore importante entre l'Afrique et les autres régions du monde.



Lors de ce deuxième forum, M. Gary Lu, Président du département marketing et ventes de solutions réseau de Huawei a souligné : « La pandémie a rendu le haut débit à domicile particulièrement important. Un nouveau modèle appelé "économie domestique" est en train de se mettre en place, poussant le foyer à se diversifier à partir d'un seul centre de divertissement, ce qui deviendra une tendance irréversible dans le futur »



M. Matthew Reed, Responsable de la pratique d'Omdia dans la région du MEA, a fait part de ses observations et recommandations sur le long terme : « L'Afrique a autant besoin que le reste du monde des infrastructures nécessaires à une économie et une société moderne. Une partie essentielle de cette infrastructure est le haut débit. L'industrie des télécommunications et les autorités africaines doivent avoir une visibilité sur les marchés mondiaux du haut débit afin de stimuler le développement de la connectivité sur le continent. »



« TikTok est la maison de la joie et de la créativité. Nous sommes l'application la plus téléchargée depuis plus de 4 mois consécutifs (en Afrique), ce qui nous donne une idée de l'importance de Tiktok pour inspirer la créativité et divertir toutes les tranches d'âge. » a ajouté Mme Chérine Magora, Directrice du partenariat stratégique de TikTok dans la région MEA.



Pour accélérer la construction de la large bande en Afrique en fonction des conditions, et élargie l'accès à la connectivité dans les foyers ainsi que l'utilisation des applications numériques, Huawei a l’ambition de poursuivre ses efforts aux côtés de ses partenaires afin de construire une Afrique à large bande, combler la fracture numérique et apporter un monde plus numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un continent entièrement connecté et intelligent.