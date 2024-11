Un geste de solidarité qui fait chaud au cœur : A. Nandoubngar vient en aide aux populations vulnérables du Mandoul

Dans un contexte marqué par les défis socio-économiques, l'initiative d'Alladoum Nandoubngar vient apporter un rayon de soleil aux populations du Mandoul Occidental. Ce natif de la région a décidé de venir en aide à ses concitoyens en leur offrant des vivres et des non-vivres.





Ces dons, distribués aux personnes vulnérables et aux établissements scolaires, visent à soulager les difficultés rencontrées par les populations et à soutenir le secteur de l'éducation, qui souffre d'un manque criant de matériels didactiques.







Le maire de la commune de Bedjondo, Ndolebeye Gaston, et son adjoint, Tin-Adoum Constant, ont tenu à saluer ce geste de grande générosité. Ils ont souligné l'importance de tels actes de solidarité, qui contribuent à renforcer le tissu social et à améliorer les conditions de vie des populations.





Le préfet du département du Mandoul Occidental, Maïmara Abba Adji, s'est également félicité de cet apport, qui vient compléter les efforts du gouvernement dans le domaine du développement humain et de l'éducation. Il a saisi cette occasion pour appeler à une sensibilisation accrue en faveur de la scolarisation des enfants et de la promotion de la paix et de la cohésion sociale.







Cet élan de générosité est une invitation pour tous à s'engager en faveur des plus démunis. Les autorités locales ont appelé les leaders religieux à prier pour le repos des âmes des soldats tombés sur le champ d'honneur et pour le rétablissement des blessés.