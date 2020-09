Un haut cadre de Weber Shandwick nommé Vice-président Relations presse d’APO Group

APO Group (www.APO-opa.com), leader panafricain de la communication et du conseil aux entreprises, a annoncé aujourd'hui la nomination de Fathima Ebrahim au poste de Vice-présidente Relations presse.

Avec plus de 20 ans d'expérience sur le continent africain, Fathima est une professionnelle chevronnée. Elle a collaboré avec de nombreux clients, tant à l’échelle locale qu’internationale, dans les secteurs de l'automobile, de la technologie de diffusion, de l'éducation, de l'énergie, du tourisme et de la santé.

Avant d’intégrer APO Group, Fathima était vice-présidente senior de l'agence internationale de relations publiques Weber Shandwick et, avant cela, directrice de comptes chez Edelman. Fathima a également travaillé une dizaine d'années chez MultiChoice, le leader du divertissement en Afrique, au sein des divisions Affaires générales et Technologies de la diffusion. Précédemment et pendant sept ans, elle a été directrice d'une école de Johannesburg.

En tant que vice-présidente des Relations presse, Fathima supervisera la livraison des services aux clients et contribuera au développement commercial du groupe, mettant à profit les nombreuses connaissances qu’elle a pu acquérir au fil des ans au contact d’entreprises et d'agences. Sa nomination marque l'engagement renouvelé d’APO Group à fournir des solutions clés en main aux entreprises pour l’expansion de leurs activités sur le continent africain.

« Le recrutement d'un cadre de l’envergure de Fathima est une étape essentielle de notre stratégie de croissance et nous nous réjouissons de pouvoir bénéficier de sa précieuse contribution », indique Lionel Reina, PDG d'APO Group.

« Pour moi, il s'agit là d’une opportunité exceptionnelle d’intégrer une organisation reconnue pour son travail remarquable et son engagement au service du continent africain », déclare Fathima.

« APO Group est reconnu pour son goût de l’innovation et sa détermination à toujours garder une longueur d'avance sur la concurrence. L'un de mes objectifs est de veiller à ce que nous restions centrés sur l’expérience client, tout en renforçant notre réputation en tant que société internationale de conseil dotée de relations uniques dans le paysage médiatique », conclut Fathima.

Fathima sera basée à Johannesburg et dirigera une équipe répartie entre les continents africain et européen. Chacun d’entre eux utilisera son savoir et ses connaissances des différents marchés pour développer et soutenir les initiatives des clients d’APO Group.

Fathima est titulaire d'une licence en Administration de l'Université de Kwa-Zulu Natal. Elle a également étudié à la Henley Business School (programme de gestion avancée), ainsi qu'au Gordon Institute of Business Science.

Fathima est membre de l'International Association of Business Communicators (IABC) et a été membre du jury des prix Gold Quills.

