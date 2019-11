Un million de dollars américains remis à des entrepreneurs africains à l'occasion de la grande finale de l’initiative « Africa Netpreneur Prize » de la Fondation Jack Ma

Hier soir, la Fondation Jack Ma a organisé sa première grande finale annuelle de l’initiative « Africa Netpreneur Prize » (ANPI) (https://www.Netpreneur.Africa/), attribuant une récompense d’une somme d’un million de dollars américains à 10 entrepreneurs de toute l'Afrique.

L'ANPI est une initiative phare de la Fondation Jack Ma, lancée par Jack Ma après son premier voyage en Afrique en 2017. Le prix vise à soutenir et à inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs africains à bâtir une économie plus durable et plus inclusive pour l'avenir. Au cours de sa première année d'existence, près de 10 000 entrepreneurs de 50 pays du continent ont présenté leurs demandes de candidature. La Fondation Jack Ma s'est engagée à organiser le concours depuis 10 ans.

L'événement final, intitulé « Africa’s Business Heroes », s'est tenu à Accra (Ghana) où les 10 finalistes ont présenté leurs entreprises directement à quatre juges prestigieux, dont Jack Ma, Fondateur du Groupe Alibaba et de la Fondation Jack Ma ; Strive Masiyiwa, Fondateur et Président Exécutif du Groupe Econet ; Ibukun Awosika, Président de First Bank of Nigeria et Fondatrice/DG du The Chair Centre Groupe ; et Joe Tsai, Vice-président Exécutif d'Alibaba.

Les particularités relatives au partage du prix sont énumérées ci-dessous. Chaque finaliste reçoit une part de la somme de 1 million de dollars américains remis.

Les trois finalistes étaient:

"C'était un grand honneur d'avoir été nommé Business Hero pour l’Afrique. Mes collègues gagnants au sommet Netpreneur m’ont beaucoup inspiré. Le Prix Africa Netpreneur me procurera les fonds nécessaires pour développer LifeBank et étendre notre présence au Nigéria et dans le reste de l'Afrique. J'ai hâte de poursuivre ma route pour résoudre les problèmes et avoir un impact significatif sur l'avenir de l'Afrique", Temie Giwa-Tubosun, Fondatrice et DG de LifeBank.

Les finalistes restants, qui ont chacun reçu 65 000 $, sont énumérés ci-dessous:

“Les finalistes qui ont concouru au prix « Africa’s Business Heroes » devraient être une source d'inspiration pour l'Afrique et pour le monde entier. Chacun de ces entrepreneurs s'est penché sur les grands défis auxquels leurs communautés sont confrontées et y a vu des opportunités ", a déclaré Jack Ma, fondateur de Alibaba Group et de la Fondation Jack Ma. "Je suis fermement convaincu que les héros de l’entrepreneuriat, à l’instar de ces finalistes, changeront le monde en créant des entreprises qui favorisent une croissance inclusive et des opportunités pour le continent. Tout le monde est gagnant ce soir."

"Ce prix révèle l'immense talent entrepreneurial qui existe à travers l'Afrique. Je suis très enthousiaste quant à l'avenir de l'industrie et de l'entrepreneuriat sur ce continent ", a déclaré Strive Masiyiiwa, fondateur et président exécutif du Groupe Econet. "Le top 10 montre vraiment le potentiel illimité du business africain."

“Ce qui m'a frappé chez les finalistes, c'est qu'ils ont chacun abordé des problématiques liées spécifiquement à l’Afrique en y apportant une solution spécifiquement africaine avec un regard neuf, en utilisant une technologie qui n'était pas disponible auparavant ", a déclaré Ibukun Awosika, Présidente de First Bank of Nigéria et Fondatrice et Directrice Générale du groupe The Chair Centre. "Si c'est une indication de l'avenir de l'entreprenariat sur le continent, alors l'avenir de l'Afrique est prometteur."

“ « Africa’s Business Heroes » sera télédiffusé dans une émission spéciale de deux heures dans toute l'Afrique. Les voyages des finalistes ainsi que leurs présentations et les commentaires des juges sur le monde des affaires seront tous inclus dans cet événement télévisé passionnant. "

Vous pouvez suivre à la télévision « Africa’s Business Heroes » aux dates et chaînes suivantes :

13 décembre 2019 - ROK3 sur DSTV

14 décembre 2019 - StarTimes Novela; StarTimes SPORTS FOCUS

Consultez vos listes locales en vue de connaître les chaînes et les heures de diffusion.

L'initiative sera l'hôte d'un concours de présentation où 10 finalistes de tout le continent participeront chaque année, jusqu'en 2028, pour un prix d'une valeur totale d'un million de dollars américains. Tous les entrepreneurs en Afrique sont invités à postuler. Les candidatures pour le prix de l'année prochaine s'ouvriront dans le courant du premier semestre 2020.

Suivez @africanetpreneurprize (https://bit.ly/2pqInf) sur Facebook, @AFNetpreneurs (https://www.Netpreneur.Africa/) sur Twitter afin de connaître les détails relatifs à la présentation de demandes de candidature. Pour des photos et des vidéos de la finale, veuillez visiter Alizila (https://bit.ly/2qWkxgf).

Contact de Presse :

Edelman

Bridget Lombard

bridget.lombard@edelman.com

+27 (0)60 360 6271

À propos de l'ANPI :

L'ANPI (https://www.Netpreneur.Africa/) est une initiative philanthropique dirigée par la Fondation Jack Ma qui vise à soutenir et à inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs africains dans tous les secteurs, qui contribuent à bâtir une économie plus durable et plus inclusive pour l'avenir. Pour les dix prochaines années, l'ANPI accueillera les « Africa’s Business Heroes » où dix finalistes participeront à un concours de présentation en vue de décrocher une part de 1 million de dollars américains en subventions.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/1-million-aw...