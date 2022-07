Un nouveau chef de l'Église catholique en Afrique a été élu

Son Eminence Richard Kuuia Baawobr est désormais le plus haut représentant de l'Eglise catholique romaine en Afrique.



​L'élection a eu lieu à Accra, au Ghana, au cours de la 19ème Assemblée plénière du SCEAM, à laquelle participent 130 cardinaux et évêques venus des quatre coins du continent et représentant les plus de 600 évêques catholiques d'Afrique.



Le nouveau président succède à Son Eminence le Cardinal Philippe Ouédraogo du Burkina Faso.



Un autre cardinal, Son Éminence Fridolin Besungu Ambongo de l'archidiocèse de Kinshasa, en République démocratique du Congo, a été élu premier vice-président, tandis que Monseigneur Lucio Andrice Muandula, du diocèse de Xai Xai, au Mozambique, a été élu deuxième vice-président.



Le nouveau président du SCEAM, Son Éminence Richard Kuuia Baawobr, a été créé cardinal le 29 mai 2022 par le pape François et sera officiellement installé cardinal le 27 août 2022.



C'est la première fois depuis la création du SCEAM, il y a 53 ans, qu'un Ghanéen est élu président du SCEAM.



Le SCEAM, créé en 1969 à Kampala, en Ouganda, lors de la visite du Saint-Père Paul VI, est né du désir des évêques catholiques africains présents au Concile Vatican II de parler d'une seule voix sur les questions relatives à l'Église en Afrique.