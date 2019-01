AFRIQUE Un nouveau stade de football professionnel bientôt construit au Ghana grâce au crowdfunding

Alwihda Info | Par APO - 24 Janvier 2019 modifié le 24 Janvier 2019 - 13:41

La campagne d’Indiegogo lancée aujourd’hui a pour objectif de lever des fonds qui aideront Keerapa Active à créer le premier maillon d’un réseau d’installations sportives abordables et de haute qualité pour soutenir les athlètes ghanéens en herbe.

ACCRA, Ghana -- Au Ghana, pays d'Afrique de l'Ouest, le monde ghanéen du football et du sport en général disposera prochainement d’un stade spécialement conçu pour faciliter la vie des futurs joueurs de football et autres athlètes.



Keerapa Active (www.KeerapaActive.com), une nouvelle marque ghanéenne d’installations sportives et de loisirs, lance aujourd’hui une campagne de crowdfunding sur le site Indiegogo, à l’adresse https://bit.ly/2DtLmvK, pour promouvoir la construction d’un stade de niveau professionnel qui assurera également une mission sociale.



« Dans notre pays, les rêves et les aspirations des jeunes qui veulent devenir des athlètes ou des footballeurs professionnels se brisent face à la réalité. Considérant les installations qui sont à leur disposition actuellement, les futurs athlètes doivent s’entraîner dans des conditions extrêmement médiocres, un paradoxe si l’on considère notre amour national pour le football et le sport. Ainsi, chez nous au Ghana le football est presque une obsession, mais rien n’est fait pour soutenir la création d’infrastructures qui permettraient de libérer le potentiel reconnu de nos jeunes footballeurs talentueux », déclare David Amekpor, fondateur et directeur général de Keerapa Active et initiateur de cette campagne de crowdfunding.



La start-up sportive ouest-africaine tente de s’engager dans une nouvelle voie en recourant au crowdfunding pour financer cette installation. Contrairement à ce qui se passe en Amérique du Nord et en Europe où les initiatives de financement participatif génèrent des centaines de milliers, voire de millions de dollars, en Afrique les projets de crowdfunding sont souvent handicapés par la méfiance d’une grande part du public et le manque d’engagement des bailleurs de fonds africains potentiels.



« En lançant cette campagne, nous avons deux objectifs, ajoute David. Nous voulons financer la création du complexe sportif de haute qualité de Keerapa Active et, en même temps, prouver qu’une campagne de crowdfunding sur Indiegogo, si elle est organisée de manière professionnelle, peut aider les Africains à réaliser leurs rêves, exactement comme elle le fait pour les gens dans les autres régions du monde », affirme-t-il.



Keerapa Active a déjà à son actif quelques réalisations à présenter en guise de CV. En mars 2018, le groupe a organisé un tournoi pour faire connaître le football à 5 au Ghana. Son succès a été tel que l’organisation d’un nouveau tournoi en mars 2019 est en cours. Cependant, le groupe lui-même manque cruellement d’installations, ce qui signifie que rendre les installations existantes et de qualité à la fois disponibles et abordables pour un public dont les moyens financiers sont limités relève du parcours du combattant.



« C’est pourquoi nous avons élaboré un plan visant à créer un réseau d’installations sportives et de loisirs de haute qualité, abordables et accessibles aux communautés d’athlètes et d’amateurs de sports du Ghana. Ces installations seront ouvertes et accessibles aux personnes de tous les horizons, car nous refusons l’idée que quelqu'un qui pourrait devenir un grand footballeur ne peut atteindre cet objectif uniquement parce qu'il ne peut pas fouler la pelouse artificielle d’un stade équipé par AstroTurf », a affirmé haut et fort David.



La campagne de crowdfunding de Keerapa Active vise à lever 50.000 dollars pour créer :



Un terrain de football pouvant également être utilisé pour d’autres activités sportives, avec une pelouse synthétique AstroTurf durable et résistante aux intempéries, semblable à du gazon naturel mais qui offre une surface plus cohérente, plus uniforme et plus fiable que les pelouses traditionnelles.



Des programmes quotidiens de ligues et tournois attirants et compétitifs entre écoles de football, ainsi que d’autres programmes de développement du football.



Des plans abordables pour permettre aux footballeurs en herbe de tous les horizons et aux écoles de football aux ressources limitées d’avoir une vraie chance d’utiliser les installations de Keerapa Active pour la pratique, la formation et les tournois.



La possibilité d’offrir aux autres écoles de sport, équipes et athlètes d’autres disciplines la possibilité d’avoir accès aux installations de Keerapa Active dans des conditions abordables, afin qu’elles puissent elles aussi améliorer les performances de leurs athlètes dans un environnement professionnel.



Cette première installation sportive sera créée à Sogakope, capitale du district ghanéen de Tongu sud ; un financement total de 100.000 dollars sera nécessaire pour mener à bien le projet. Sur la base de son expérience passée, l’équipe de Keerapa Active envisage de mobiliser 50.000 dollars sur le marché intérieur et de lever les 50.000 dollars restants grâce à la campagne de crowdfunding lancée aujourd’hui à 15 heures sur Indiegogo.





