Un pas de plus vers la paix : Signature d'un accord tripartite pour le rapatriement des réfugiés nigérians au Tchad

Objectifs de l'Accord

Implications de l'Accord

Le 5 février 2025, un accord tripartite a été signé entre la République du Tchad, la République Fédérale du Nigéria, et le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Cet accord marque une étape cruciale pour le rapatriement librement consenti des réfugiés nigérians vers le Tchad.Cet accord vise à établir un processus de retour qui se déroule dans la durée, garantissant que les principes fondamentaux soient respectés. Les principes incluent :Ce processus de rapatriement représente une avancée significative dans les efforts de collaboration régionale pour gérer les flux de réfugiés. En facilitant un retour organisé et respectueux, cet accord prépare le terrain pour une réintégration réussie des réfugiés dans leurs communautés d'origine, tout en renforçant la coopération entre le Tchad et le Nigéria.L'accord signé est un pas important vers la mise en œuvre de solutions durables pour les réfugiés nigérians, en garantissant un retour sécurisé et digne. Cela démontre l'engagement des gouvernements et du HCR à travailler ensemble pour répondre aux besoins des réfugiés et à promouvoir la stabilité dans la région.