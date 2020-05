Un photographe international poste un vlog sur le TECNO CAMON 15 Premier : « Génial ! » disent les fans

Michael Christopher Brown a récemment posté sur son compte Instagram plusieurs photos et un vlog pour partager son expérience photographique avec le TECNO CAMON 15 Premier (www.TECNO-mobile.com)

Membre de la prestigieuse agence de photos Magnum, Michael Christopher Brown a également travaillé longtemps pour le magazine National Geographic. Michael est connu pour sa maîtrise de la photographie mobile qui lui permet de capter les meilleurs instants pour créer des images saisissantes et d’une grande sensibilité. C’est ainsi que sa couverture de la Révolution libyenne en 2011 et les images de guerre qu’il en a prises avec un téléphone mobile l’ont rendu célèbre.

En 2019, Michael a participé au camp de formation hors ligne TECNO CAMON 12 organisé au Nigeria pour partager avec les stagiaires ses compétences et le plaisir qu’apporte la photographie avec un téléphone mobile, surtout avec un appareil aussi précis que le TECNO CAMON 12 en matière de couleur et d’imagerie couleur.

Le lancement de la série TECNO CAMON 15 a valu à Michael un cadeau de la part de TECNO : le TECNO CAMON 15 Premier. Après avoir effectué un reportage photographique, il a posté plusieurs photos et un vlog sur son compte Instagram. Résultat, une multitude de commentaires enthousiastes de la part de passionnés de photo : « Génial ! », « Exceptionnel ! », « Très beau ! ».

Les sujets de prédilection de Michael sont l’architecture, la peinture artistique et, dans une moindre mesure, les selfies. La composition inversée de cette photographie de gratte-ciel sur fond de ciel bleu donne une idée concrète de la hauteur de ces immeubles. Le selfie met en valeur le contraste ombre / lumière pour créer une profonde impression. Simples et puissantes, les photos prises par Michael ont une texture étonnamment riche. C’est justement cette simplicité des lignes et cette richesse de l’image qui les rendent aussi personnelles et pleines de sens.

« J’ai été agréablement surpris par la qualité, le fonctionnement et les caractéristiques spéciales du TECNO CAMON 15 Premier, le tout pour un prix relativement modeste par rapport à d’autres appareils photo de téléphone mobile. Et j’ai été impressionné par le mode « super night », l’objectif pop-up pour selfie et l’objectif macro : cet appareil est vraiment excellent pour le travail en gros plan ! » a déclaré Michael.

Équipé de caméras SONY 64MP et de la technologie déposée TAIVOS™ combinées aux avantages du logiciel sous-jacent de TECNO, le TECNO CAMON 15 Premier offre d’excellentes capacités de prise de vue dans les environnements sombres, une plage dynamique améliorée de 68% pour filtrer simultanément le bruit visuel et optimiser la netteté des images : de quoi offrir à ses utilisateurs une nouvelle expérience photographique ultra-nette.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/the-internat...