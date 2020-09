AFRIQUE Un programme lancé pour accroitre le commerce intra-africain des produits pharmaceutiques et équipements médicaux

Afreximbank et l'ITFC s'associent à l'ORAN, dans le cadre du programme AATB, pour accroitre le commerce intra-africain des produits pharmaceutiques et équipements médicaux. Cette nouvelle initiative vise à harmoniser les normes africaines relatives aux produits pharmaceutiques et équipements médicaux, dans l’objectif de réduire la présence de produits de contrefaçon et développer des systèmes de santé régionaux résilients.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) et l'Organisation Africaine de Normalisation (ORAN) annoncent le lancement d’une nouvelle initiative dénommée ‘Harmonisation des Normes pour les Produits Pharmaceutiques et les Équipements Médicaux en Afrique’. Cette initiative, lancée dans le cadre du Programme des Ponts du Commerce Arabo Africains (AATB), vise à renforcer la qualité et la fiabilité des médicaments et des équipements médicaux importés ou produits en Afrique.



L’harmonisation des normes est un critère essentiel à la mise en œuvre la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf). Elle garantit que les producteurs de biens sur le continent se conforment à un ensemble d'exigences réglementaires et de normes qualités les autorisant à approvisionner le marché continental avec des produits qui répondent à ces standards. L'harmonisation des normes permet également d’améliorer la qualité de la production de produits manufacturés en Afrique et ainsi de stimuler le commerce et les investissements intra-africains et arabo-africains, l'un des principaux objectifs de l'AATB.



L'initiative, dont la mise en œuvre s'échelonnera sur trois ans, a pour première étape l'harmonisation des normes applicables aux produits pharmaceutiques et aux équipements médicaux d’utilités dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID-19. La deuxième étape consistera à évaluer le niveau d’adaptabilité des normes internationales, régionales et nationales existantes, aux besoins de l’industrie pharmaceutique en Afrique. La troisième phase permettra d’aboutir à l’harmonisation des normes africaines correspondantes et leur mise en application.



M. Hani Salem Sonbol, directeur général de l'ITFC, a déclaré que « du point de vue du développement du commerce, l'harmonisation des normes des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux en Afrique est une première étape cruciale pour développer la production locale et le commerce au sein du secteur. Ces normes constitueront une base de référence nécessaire pour réglementer le secteur plus efficacement, améliorant ainsi la qualité des médicaments vitaux et équipements médicaux produits sur le continent. De ce fait, l’accès à des médicaments, vaccins et autres services de santé appropriés sera plus facile, fiable et abordable pour ceux qui en ont besoin. Enfin, cette initiative va également permettre à l'Afrique de bénéficier d'un secteur pharmaceutique en plein essor, élargissant les possibilités commerciales au niveau local et au-delà des frontières, créant ainsi un impact socio-économique durable à long terme sur le continent. »



En renforçant les capacités de production locale de produits et services de qualité, l’initiative permettra d’accroitre le commerce et l'investissement dans le secteur de la santé en Afrique, l’un des objectifs définis dans le cadre de la ZLECAf.



Selon Mme Kanayo Awani, directrice générale de l'initiative pour le commerce intra-africaine d'Afreximbank : « À l'heure où la demande de médicaments et de dispositifs médicaux de qualité est de plus en plus croissante, l'Afrique a besoin de renforcer les chaînes de valeur régionales pour développer une offre de produits et services de santé de qualité. Cela devra également permettre, à l'avenir, de renforcer la résilience du continent face à des pandémies telles que celle de COVID-19. En parallèle, cette initiative va encourager le commerce intra-africain de produits pharmaceutiques et consommables médicaux en s'appuyant sur l'accord de libre-échange continental africain. »



Dans le contexte actuel de lutte contre le COVID-19, l'harmonisation des normes permettra de faciliter le développement de réglementations techniques de mêmes niveaux entre pays africains. La commercialisation de fournitures et d'équipements médicaux d'un pays à l'autre pourra, par conséquent, se faire plus facilement et plus rapidement.



A long terme, l'initiative aboutira à l'émergence de chaînes d'approvisionnement régionales pour les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, stimulant ainsi un écosystème d'innovation, de production locale et de développement de médicaments pour les maladies négligées.



Dr Hermogène Nsengimana, secrétaire général de l'ORAN, a affirmé que « si, de prime abord, la pandémie de COVID-19 a créé la distanciation sociale comme nouvelle normalité, elle a aussi rassemblé l'Afrique en nous ouvrant les yeux sur la nécessité de son industrialisation. Les normes relatives aux masques faciaux et aux gels hydroalcooliques communiquées par l'ORAN et d'autres organismes de normalisation ont été largement utilisées par les PME africaines pour élaborer des équipements de protection individuelle fabriqués localement. Ceci mettant en lumière, une fois de plus, le rôle des normes dans les secteurs de l'industrialisation, de la sécurité et du commerce. Cette initiative avec Afreximbank et l'ITFC, aidera non seulement à augmenter la production locale, mais instaurera également la confiance envers les produits locaux et permettra donc le commerce et les investissements transfrontaliers pour les produits pharmaceutiques et les équipements médicaux. »



L'Organisation Africaine de Normalisation (ORAN) joue un rôle clé dans l'élaboration des normes, en utilisant les principes et procédures existants dans le modèle d'harmonisation des normes africaines (ASHAM). L'implication de l'ORAN sera soutenue par son Conseil, en plus d'un groupe consultatif conjoint, composé de communautés économiques régionales et d'une série de comités techniques qui effectueront le travail d'harmonisation en utilisant les ressources fournies par Afreximbank et l'ITFC dans le cadre de cette subvention.





