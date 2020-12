Un projet routier, financé par la Banque africaine de développement, améliore les échanges commerciaux dans la Communauté d’Afrique de l’Est (rapport)

Les travaux menés entre 2012 et 2020 sur la troisième phase du [Projet](https://www.afdb.org/fr/documents/multinational-projet-damenagement-de-routes-mugina-mabanda-nyanzalac-et-rubavu-gisiza-et-de-facilitation-de-transport-sur-le-corridor-nord-sud-phase-iii-eer-juillet-2019) (http://bit.ly/2Kz34nY) d’aménagement de routes (Mugina-Mabanda-Nyanzalac au Burundi et Rubavu-Gisiza au Rwanda) et de… Read more on https://afdb.africa-newsroom.com/press/un-projet-routier-finance-par-la-banque-africaine-d...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...