ACTUALITES Une Affluence Record pour les Finales Doritos Youth & Women Sevens Series 2020 sur Maurice

- 21 Décembre 2020





Ce Samedi 12 Décembre 2020, ce sont déroulés les finales de rugby à 7 des catégories jeunes et féminines sur le terrain de Northfields. Une journée non-stop de 9h à 20h, où plus de 400 joueurs se sont disputés les titres de champion sur 48 matchs de rugby spectaculaire tout au long de la journée. Allant des U10 jusqu’au Seniors Féminines en passant par le Fit Touch. Des équipes de toutes l’ile etaient présente avec pour la première fois une équipe jeune de Rodrigues. Le club des Northern Pirates recevait les finales Doritos Youth & Women Sevens Series pour cette édition 2020. Une organisation rondement bien menée où tout le monde a répondu présent bénévoles, dirigeant, parents. Une affluence record sur ces finales Youth & Women, plus de 1500 personnes se sont déplacés tout au long de la journée pour assister aux différents matchs. De nombreux parents sont venus encourager et supporter avec enthousiasme leurs enfants et notamment leurs filles ! Le rugby féminin est en plein Boom, c’est un veritable phénomène social actuellement sur Maurice ou les jeunes filles arrivent en masse. Déclaration Christophe Carriou , Représentant Club Northern Pirates: Ce fut une magnifique journée pour le rugby mauricien et pour le club des Northern Pirates. Nos jeunes joueurs et joueuses ont portés fierement les couleurs de leur club le tout dans une ambiance conviviale comme le rugby l’aime. Il est important de garder cet esprit du rugby autour du terrain. On se rends compte que le fait de recevoir les finales Youth & Women etait une superbe opportunité pour le club, nous avons fait un énorme travail en interne afin d’engager un maximum de parents dans le club mais aussi en tant que simple supporter pour ces finales. Les enfants etaient aux anges de jouer ces finales devant leurs parents. Nous étions agréablement surpris de voir autant de monde sur les terrains, les parents des autres clubs aussi tels que Western Cowboys, Highland Blues, Port Louis Sailors, Bel Ombre et Rodrigues ont fait le déplacement, cela montre l’engouement que produit le rugby actuellement sur l’Ile Maurice. Déclaration Jean-Baptiste Gobelet, DTN Rugby Union Mauritius: Nous avons assisté à de belles finales lors de cette journée en terme de qualité et d’ambiance.

J’ai apprécié le niveau de chaque équipe à la fois chez les joueurs mais aussi chez les coachs. Les codes du rugby 7s ont été bien assimilés, les matchs ont été intenses et disputés. C’est une excellente base de travail pour le futur. Les nouveaux clubs tels que Port Louis Sailors et Bel Ombre renforce cette competitivité sur l’ile à travers leur folle progression depuis 3ans, atteignant même une finale nationale pour Bel Ombre. Les indicateurs tels que le nombre incroyable de filles aujourd’hui et la participation pour la première fois d’une jeune équipe de Rodrigues sont des signaux fort sur le développement du rugby sur Maurice. Distribué par APO Group pour Rugby Union Mauritius. Contact presse :

Rugby@apo-opa.com

