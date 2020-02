ACTUALITES Une année 2019 de haute performance pour le Rugby Mauricien

Cette édition des JIOI a marquée le grand retour du Rugby dans ce jeux des Iles et la première pour le Rugby à 7, discipline olympique. Les joueurs Mauriciens ont décrochés la médaille de Bronze à travers une préparation de haut niveau et une organisation à couper le souffle. Des camps d’entrainements dans un des meilleurs centres de performance dans le Monde à Stellenbosh encadrés par les Blitzboks au camp d’entrainement de Rodrigues afin de féderer tous les Mauriciens à l’approche des Jeux. La préparation des mauriciens fut de haut niveau afin de montrer les standards que le Sevens demandent et restera un marqueur important pour les joueurs ayant vécus cette expérience. Coté organisation, un tournoi de classe international d’après les membres de World Rugby et Rugby Afrique. Des installations de qualités, des hébergements 5 étoiles et une affluence importante sur les 2 jours de tournois. La plus grosse affluence Sevens enregistré à Maurice. Sur le terrain, les mauriciens ont fait vibrer les supporters en jouant un rugby de qualité, ils passent de près d’une qualification historique en finale mais remportent une médaille de Bronze amplement méritée. Une Académie qui monte de niveau considérablement L’Académie mauricienne a performé cette année sur la scène internationale, On remarque surtout que les jeunes mauriciens progressent, ils comblent le fossé entre eux et les autres nations. Les U18 remporte la médaille de Bronze sur le tournoi AROI regroupant Madagascar, Réunion et Mayotte ainsi qu’une médaille d’argent sur le tournoi de Visionsport entre équipes Sud Africaine et Mauricienne. Les U16 eux aussi remporte la médaille de Bronze sur l’AROI avec de net progrès depuis 2017. Les U14 remportent la médaille d’argent face aux Sud Africains, le niveau entre les équipes se resserrent chaque année. Les U12 ont participés pour la 2nde fois au prestigieux Tournoi de Monaco, ils remportent le Shield face aux équipes internationales. Le rugby Féminin en quête d’expérience L’équipe nationale féminine participait pour la deuxième fois de son histoire à la coupe d’Afrique Féminine comptant comme qualification olympique pour les JO de Tokyo. L’équipe de Maurice s’incline trois fois sur le premier jour face à Madagascar (3eme ), Tunisie ( 4eme ) et Maroc. Sur le second jour, les mauriciennes ont rivalisées et sont passées de près d’un exploit majeur, d’obtenir une première victoire en Africa Cup. Elles perdent en Extra-Time face au Botswana ( 22-17). Coté joueuses, la jeune Chloe Bax à seulement 18 ans a été trés en vue sur la compétition, elle inscrit 3 essais trés spectaculaires en traversant la totalité du terrain. Avec l’intégration de joueuses de ce calibre, l’avenir du rugby mauricien s’annonce radieux. Les filles ont connus aussi leur deuxième participation au tournoi de Dubai7s avec les Barbarians afin d’acquérir un maximun d’expérience internationale. Nouvelle génération pour le rugby XV Apres avoir été finaliste en Bronze Cup en 2018 face au Ghana, l’équipe de Maurice est monté de division en Rugby Africa Cup comptant pour la qualification RWC2023, en affrontant le Sénegal à Dakar. L’Armada de joueurs professionnels Sénegalais évoluant dans le championnat francais ( 22 joueurs ) ont laissés aucunes chances aux jeunes joueurs Mauriciens. La différence entre le monde amateur et le monde professionnel est flagrante. Après les Jeux des Iles, une nouvelle géneration de joueurs est en train de construire le rugby à XV de demain. 16 joueurs ont connus leurs premières sélections avec le quadricolor dont notamment 3 joueurs Rodriguais et 3 joueurs overseas. La jeune garde à 7 mauricienne impressione sur l’Africa Men Sevens Series L’équipe nationale était pour la deuxième fois consécutive la plus jeune équipe sur les 14 équipes engagées. 19,1 de moyenne d’âge ! Au-delà du classement, les jeunes joueurs ont impressionné les nombreux observateurs présents au Bosman Stadium de Johannesburg. Un jeu flamboyant en attaque, beaucoup d’initiatives au milieu de terrain et surtout peu de déchet technique. Les Mauriciens ont abordé leur tournoi de façon stratégique concentrant leur force sur le second tableau. Le premier match était un match sec rentrer dans le Top8 et inaccessible face à un des favoris au titre l’Uganda, ils s’inclinent logiquement 57-00. Sur les matchs d’après, Maurice prend le dessus sur leurs adversaire en terme de jeu, Face au Maroc, l’équipe produit un match de qualité s’inclinant à la fin 24-19 après avoir mené 19-5 sur le match. Sur le match 3, la puissance du Ghana met à mal la défense mauricienne 43-12 Le dernier match face au Botswana est le plus aboutie avec une victoire nette de 31-0 spectaculaire en terme de jeu. La fédération de Maurice mise sur le futur avec son programme olympique Mauritius2024 et cela s’annonce très excitant au vue de la qualité du jeu deployée. Distribué par APO Group pour Rugby Union Mauritius. Contact Médias :

