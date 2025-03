Une attaque de drone fauche la vie de plusieurs officiers haut gradés de l’armée tchadienne au Darfour

« Je m’engage devant vous et devant Dieu à libérer tous les compatriotes inculpés en raison de leur implication dans le coup d’État raté du mois de décembre dernier. »

Les deux officiers, appartenant à la communauté Zakawa — dont est également issu le président Mahamat Idriss Déby Itno —, s’étaient rendus au Soudan il y a quelques mois pour prêter main forte à leurs frères Zakawa soudanais, en pleine tourmente dans le conflit armé. C’est à El Fasher, capitale du Darfour-Nord, qu’ils ont perdu la vie dans des circonstances encore floues. La provenance du drone reste inconnue.Ce tragique événement survient près de deux ans après que le Colonel Moda Ali Brahim Maguine, le militant des droits de l’homme Baradine Berdei Targuio, ainsi que dix autres officiers tchadiens, aient été arrêtés en janvier 2023 pour leur implication présumée dans une tentative de déstabilisation visant à porter atteinte à l’ordre constitutionnel et aux institutions de la République.Le 5 avril 2023, à l’occasion de l’Aïd al-Fitr, le président Mahamat Idriss Déby Itno avait annoncé, dans un discours solennel, sa volonté de libérer les compatriotes inculpés dans le cadre du coup d’État raté de décembre précédent :Baradine Berdei Targuio, président de l’Organisation Tchadienne des Droits de l’Homme (OTDH), est connu pour son engagement en faveur des droits humains et ses critiques virulentes à l’encontre des régimes Déby, père et fils.Depuis leur arrestation, aucune information n’avait filtré sur l’enquête, mais tous les 12 officiers avaient été libérés à la suite d’une grâce présidentielle.