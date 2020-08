Une décennie d'excellence inégalée

La Guaranty Trust Bank Plc (www.GTBank.com) est depuis longtemps considérée par les observateurs du secteur comme l'une des institutions financières les mieux gérées d’Afrique. Cette renommée a été renforcée par le fait que le célèbre magazine économique et financier Euromoney lui a récemment décerné le titre de meilleure banque du Nigeria, et ce pour la dixième fois entre 2010 et 2020. La principale institution financière africaine vient également de recevoir le prix Euromoney « Excellence in Leadership Africa » pour sa réaction rapide face à la crise de la Covid-19 et pour avoir pris en compte l'impact de la pandémie auprès de ses clients et communautés.

Le prix d'excellence Euromoney est l'une des récompenses les plus convoitées dans le secteur des services financiers mondiaux. Les prix d'excellence du magazine récompensent en effet les meilleures banques du monde entier en distinguant les institutions qui ont fait preuve de leadership, d'innovation et de dynamisme sur les marchés où elles opèrent. La GTBank a été élue meilleure banque du Nigeria par Euromoney grâce à sa capacité à innover dans le domaine des services financiers, à promouvoir des programmes de développement communautaire qui aident les plus démunis, et à obtenir les meilleures performances dans divers indices financiers clés. Les prix Euromoney reflètent également l'efficacité de la stratégie à long terme de la banque et le dévouement d'une équipe de direction qui refuse la complaisance, privilégie l'excellence des services et maintient l'entreprise dans un esprit d'innovation.

Concernant le prix d'excellence en leadership de la GTBank, Euromoney a déclaré : « L'une des premières mesures prises par la Guaranty Trust Bank du Nigeria au début de la pandémie de Covid-19 a été de prendre contact avec les autorités locales pour déterminer quelle contribution la banque pourrait apporter. Consciente que la pandémie mettrait à rude épreuve le système de santé publique, la Banque s'est associée aux autorités locales pour mettre en place un centre de soins pour les personnes atteintes de la Covid-19. La GTBank a également accordé aux PME un délai de grâce de 90 jours [qui a depuis été prolongé de 3 mois] pour le remboursement de tous les prêts. Elle développe également d'autres ressources pour aider les PME à mieux comprendre et gérer l'impact de la pandémie ».

Commentant les prix Euromoney de la Banque, le directeur général de la GTBank, Segun Agbaje, a déclaré : « Nous sommes très honorés de recevoir le prix de l'excellence du leadership en Afrique et infiniment fiers d'être nommés meilleure banque du Nigeria pour une dixième fois, ce qui constitue un véritable record. Ces prix reflètent ce que nous sommes tous en train de faire à la GTBank : avoir un impact positif sur la société et générer une valeur ajoutée dans le quotidien de chacun. Ils témoignent également de notre engagement à être toujours là pour nos clients et nos communautés, comme une lueur d'espoir, un moteur de progrès et une plateforme de prospérité ».

Et d’ajouter : « Alors que nous continuons à faire face aux retombées de cette pandémie, l'impératif de notre époque en tant qu'organisation reste la sauvegarde de nos vies et de nos moyens de subsistance. Cela signifie que nous continuerons à être en première ligne en protégeant nos employés, en servant nos clients où qu'ils se trouvent, en aidant les entreprises à traverser cette période d'incertitude et en soutenant les autorités publiques dans la lutte sanitaire ».

La GTBank fait figure de modèle dans le secteur des services financiers en raison de son engagement en faveur des meilleures normes de gouvernance d'entreprise, d’une excellente qualité de service et de l'innovation. Reconnue pour son approche avant-gardiste des services financiers et ses relations privilégiées avec la clientèle, la banque a récemment été classée comme l’enseigne financière la plus admirée d'Afrique lors du 10e anniversaire d’Africa 100: Africa's Best Brands, l'étude et le classement des 100 marques les plus prisées du continent.

Contact presse :

Tél : 234-1-2715227

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/a-decade-in-...