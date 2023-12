Une feuille de route de l'OCI pour soutenir le processus de paix au Yémen

Le Secrétariat général de l'Organisation de Coopération islamique a salué la déclaration publiée par l'Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Yémen, Hans Grundberg, concernant l'élaboration d'une feuille de route pour soutenir le processus de paix au Yémen.



Le Secrétariat général a réaffirmé le soutien permanent de l’OCI au Yémen et à son peuple, ainsi que sa volonté d'encourager les parties yéménites à engager un dialogue constructif pour parvenir à une solution politique globale et durable sous les auspices des Nations Unies à même de mettre fin aux souffrances du peuple yéménite et de lui permettre d'orienter ses efforts et ses capacités vers l'établissement de la sécurité et de la stabilité et vers un développement global et durable pour réaliser ses aspirations.