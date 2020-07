ACTUALITES Une finale palpitante alors que les champions nigérians de l’édition 2020 de football freestyle s’affrontent lors des jeux virtuels Freestyle UNLOCKED

- 28 Juillet 2020





Le Championnat nigérian de football freestyle de cette année s’est terminé de manière palpitante, ce samedi 25 juillet 2020 : Benjamin Ebong et Augustina Unamba, tous deux champions en titre, ont remporté ces jeux vivement disputés, qui se sont déroulés en ligne. Feet ’N’ Tricks International (www.FeetAndTricks.com), le plus grand promoteur de football freestyle en Afrique, a organisé les jeux dans le cadre de l’événement actuel Freestyle UNLOCKED Africa 2020, la version virtuelle du Championnat d’Afrique de football freestyle annuel. La finale des jeux virtuels a été diffusée en direct sur YouTube, Facebook et Instagram, et mettait en vedette huit athlètes s’affrontant pour remporter le titre de champion nigérian de football freestyle. Lors de la cérémonie d’ouverture du championnat, M. Valentine Ozigbo, président de Feet ’N’ Tricks International, a invité les athlètes à rester fidèles à leur passion et leur a souhaité bonne chance. Le très respecté homme d’affaires a également exprimé sa satisfaction et sa fierté face aux aptitudes démontrées par les participants, et quant à la croissance du football freestyle en tant que sport. Rahul De, directeur du marketing chez MTN Nigeria, a commenté : « Nous sommes heureux d’avoir pu faire partie d’un projet comme celui-ci, qui offre aux jeunes Nigérians une plate-forme où démontrer leurs talents, surtout dans une période comme celle-ci. Cela s’inscrit dans notre engagement à soutenir la jeunesse nigériane et à lui permettre de développer ses capacités par le biais d’initiatives significatives comme le football freestyle. » Le Freestyle UNLOCKED Africa 2020 a débuté le 1ᵉʳ juillet 2020, avec des prix en espèces remportés par plus de 30 freestylers dans la catégorie People’s Choice Prizes, qui ont été attribués par la participation des fans en ligne. Grâce à leur victoire, Benjamin Ebong et Augustina Unamba sont repartis chacun avec un prix en espèces de 150 000 ₦ et ont été déclarés champions de l’édition 2020 du Championnat nigérian de football freestyle dans les catégories masculine et féminine. Les gagnants de la 2e place – McCarthy Obanor, champion de l’édition 2017, et Evelyn Okafor, championne d’Afrique en titre – sont repartis avec 100 000 ₦ chacun. Les gagnants de la 3e place – Prince Okereke chez les hommes et Treasure Nwoye chez les femmes – ont remporté 50 000 ₦ chacun. Par ailleurs, les finalistes de la 4e à la 8e position dans les deux catégories remportent 20 000 ₦ chacun. Alors que les gagnants célébraient leur victoire, M. Valentine Ozigbo a déclaré : « La COVID-19 nous a obligés à mener ce concours en ligne, et nous sommes ravis d’avoir pu organiser cette compétition de manière virtuelle avec succès. » Lors d’un appel vidéo depuis son emplacement, M. Ozigbo a commenté aux journalistes du studio de l’île Victoria : « Le football freestyle est là pour rester au Nigéria, et nous sommes très enthousiastes face à la croissance rapide du sport au Nigéria, ainsi qu’en Afrique ». Freestyle UNLOCKED Africa 2020 se poursuit alors que des athlètes des quatre coins du continent s’affrontent dans le cadre du Championnat africain de football freestyle, où les gagnants des catégories masculine et féminine se disputent la chance de remporter 1 000 $ chacun lors de la grande finale qui se déroulera le dimanche 2 août 2020. Un panel de juges internationaux – Lukasz Chwieduk de Pologne, Caitlyn Schrepfer des États-Unis, Yo Katsuyama du Japon, et Kamal “ Kamilio ” Ranchod et Chris Njokwana d’Afrique du Sud – déterminera le gagnant par le biais d’un processus d’élimination lors d’affrontements en direct. MTN est le sponsor principal du Freestyle UNLOCKED Africa 2020. D’autres sponsors de l’événement sont la Valentine Chineto Ozigbo Foundation (VCO) et Eko Disco. Plus TV Africa et Hip TV sont les partenaires de diffusion de l’événement. Distribué par APO Group pour Feet 'N' Tricks International. Contact presse:

Aziza Uko

Téléphone : +234 8099162777

Courriel : press@feetandtricks.com À propos de Feet ‘n’ Tricks International :

Feet ‘n’ Tricks International Limited (www.FeetAndTricks.com) est l’organisateur officiel des compétitions de football freestyle en Afrique. La société s’engage fermement à promouvoir le rayonnement de la forme d’expression artistique qu’est le football freestyle. La société organise les championnats annuels depuis 2017. Le Freestyle Unlocked Africa 2020 en sera la quatrième édition. Les compétitions se déroulent en partenariat avec l’Association mondiale du football freestyle (WFFA), l’instance dirigeante de la discipline.

