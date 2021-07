Une foire Tchad-Soudan lancée à N’Djamena

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Tchad et le Soudan et pour promouvoir les produits des entrepreneurs des deux pays, une foire Souda-Tchad a été lancée ce dimanche matin à N’Djamena.



Le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, Fadoul Sultan, a lancé un appel à la population de N’Djamena à venir nombreuse à la foire pour découvrir les produits et faire des rencontres avec des soudanais. Car il ya des défis à relever pour changer le climat des affaires au Tchad.



Pour le Young Ambassadeur Adam Ismail, c'est une mobilisation des jeunes à 100%. Il exhorte le gouvernement et les partenaires à être plus regardant envers les initiatives jeunes qui vont au-delà des frontières. Un appel est aussi lancé à l’endroit des jeunes afin qu’ils approfondissent leurs réflexions pour proposer des choses concrètes afin de promouvoir l'entrepreneuriat.