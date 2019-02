Une invitation au voyage : retour de la chanteuse Tita Nzebi au Café de la Danse le 6 avril

Son dernier gros concert à Paris remonte au 3 février 2018. Une éternité pour ses fans. Le 6 avril, la chanteuse gabonaise Tita Nzebi remonte sur la scène du Café de la Danse pour la troisième fois. Auparavant, elle se produit en Inde dans le cadre d'une tournée le 16, le 20 et le 23 mars.Entre l'Inde et la chanteuse c'est une histoire d'amour, l'artiste s'y étant produite en 2017. C'est là que naquit le nouvel album qu'elle présentera le 6 avril, 'From Kolkata'. En phase avec son époque, âme engagée, elle sait célébrer la force des traditions sans nostalgie, sans démagogie. Ce qui explique pourquoi elle séduit autant des publics très divers.