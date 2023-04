Une mère tue son fils et le cuisine pour le manger : un crime odieux qui secoue l'Égypte

Les détails de l'incident remontent à lorsque le parquet a été informé par la police jeudi dernier que la suspecte avait tué son fils, découpé son corps en morceaux et caché les restes dans sa maison. Le parquet s'est rapidement rendu sur les lieux pour examiner la scène du crime.



La mère âgée de trente ans a déclaré lors de son premier interrogatoire qu'elle avait tué son enfant, découpé son corps et cuisiné certaines parties de celui-ci, notamment sa tête, avant que la vérité ne soit découverte et qu'elle ne soit arrêtée et mise à la disposition des enquêteurs. La police a saisi ce qu'il restait du corps de l'enfant.



Dans son rapport d'enquête, la mère a avoué avoir commis le crime atroce alors qu'elle avait perdu connaissance, étant atteinte d'épilepsie et de divers autres troubles mentaux.



Lors de ses aveux, où elle était confuse et avait du mal à parler, la mère a déclaré qu'elle s'inquiétait pour son enfant et voulait le remettre dans son ventre. Elle a donc décidé de l'égorger, de le découper et de le manger après l'avoir cuit pour le ramener dans son ventre, selon ses propres dires.