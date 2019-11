ACTUALITES Une nouvelle ère en Afrique : tous les ingrédients du succès

- 18 Novembre 2019 modifié le 1 Janvier 1970





Si vous suivez les nouvelles sur l’Afrique, il est facile de trouver des titres décourageants sur les luttes du continent. Mais ces histoires n’en peignent pas un tableau complet. Chaque jour, je lis des nouvelles encourageantes sur les entrepreneurs et les chefs d'entreprise africains qui ont un impact positif. Quelques exemples : La société de Kola Karim, Shoreline Natural Resources, a développé son activité en amont grâce à l’acquisition d’OML 30, un actif de classe mondiale de Shell, en 2010. OML 30 est située au Nigeria, à moins de 50 km à l’est de Warri. La licence couvre 1 097 kilomètres carrés et comprend huit champs en production. L'OML 30 a des réserves 2P de 1,2 milliard de barils de pétrole et 2 000 pc de réserves de gaz. La production actuelle est en moyenne de 70 000 barils par jour, avec un potentiel d'augmentation significative de 300 000 bpj à long terme.

Le géant pétrolier nigérian Arthur Eze d’Atlas Oranto Petroleum a récemment conclu, aux côtés de Noble Energy et de Glencore, un contrat de 350 millions de dollars portant sur la mise en commun des stocks de gisements de gaz isolés en Guinée équatoriale et dans le golfe de Guinée pour remplacer la production en baisse d’Alba.

Benedict Peters, président et directeur général du conglomérat énergétique AITEO Group, siégera au conseil d’administration du Centre des affaires américano-africain. Là, il sera en mesure de fournir des informations pertinentes menant à de précieuses opportunités économiques pour les Américains et les Africains.

L’Association nigériane du gaz naturel, qui vient de fêter ses 20 ans, s’épanouit pleinement sous la présidence de la présidente Audrey Joe-Ezigbo, la première femme présidente de l’association.

Sahara Group, un conglomérat d'énergie et d'infrastructures, s'est associé au Programme des Nations Unies pour le Développement pour créer le Forum sur les énergies renouvelables en Afrique. Sahara Group, qui est dirigé par le directeur exécutif Temitope Shenube, a déclaré que l'objectif du forum était de fournir un accès à l'énergie durable à 10 millions de ménages africains par le biais d'initiatives et d'interventions en matière d'énergie alternative. Le fait est que des choses prometteuses se déroulent en Afrique. Lorsque j’écrivais « Des milliards en jeu : L’avenir de l’énergie et des affaires en Afrique », mon objectif était d’aider les lecteurs à envisager un nouvel avenir pour l’Afrique, un avenir qu’ils pourraient aider à façonner. Je veux que les gens sachent que l’Afrique n’a pas à subir de malédiction des ressources et qu’avec les bonnes stratégies et politiques, l’Afrique peut tirer pleinement parti de ses ressources pétrolières et gazières. Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire. Je veux aussi que les gens comprennent que l’Afrique a plus que des ressources pétrolières : le continent est riche de gens qui refusent de renoncer à l’Afrique, des gens qui travaillent pour guider le continent vers un avenir plus stable et prospère. Nous avons des entrepreneurs dynamiques et des chefs de gouvernement engagés dans le rêve africain de stabilité et de prospérité ; un nombre croissant de femmes et de leaders apportant leurs talents, et de leaders du secteur pétrolier prospères qui souhaitent canaliser leur expertise et leurs ressources vers l’avenir de l’Afrique. Lorsque vous combinez les personnes travaillant pour un avenir meilleur à l'Afrique avec le flot continu d'opportunités que nous voyons dans le secteur pétrolier et gazier – y compris plusieurs découvertes majeures au cours des derniers mois seulement – de grandes choses peuvent se produire. Engagé pour l’Afrique Bien avant que Nyonga Fofang ne prenne les rênes de la société de capital-investissement Bambili Group en Afrique du Sud, le financier formé à Harvard s'est fait connaître à Wall Street. Je l'ai cité dans mon livre pour aider à défendre l'importance des investissements étrangers en Afrique. Mais en plus d’être une source d’informations précieuses sur la finance, Fofang est un exemple d’Africains qui partagent les avantages de leurs études et de leurs carrières occidentales avec leur continent. Ces Africains exploitent les idées et l'ingéniosité gagnées à l'étranger et les mettent au service du bien des Africains. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures de la République de Guinée équatoriale, est un autre excellent exemple de cette dynamique. Lima a obtenu sa licence en commerce international de l'Alma College, dans le Michigan, avant de poursuivre sa carrière avec succès en Guinée équatoriale. Aujourd’hui, ce ministre de l’Opep très respecté est connu pour son leadership efficace en Guinée équatoriale et dans le monde entier, où il joue un rôle essentiel dans l’activité croissante de prospection et de production de pétrole dans le pays. Les cas de Fofang et Lima ne sont pas des cas isolés : une étude récente de la société panafricaine de capital-investissement Jacana Partners a révélé que 70% des étudiants africains qui ont obtenu un MBA des meilleures écoles américaines et européennes prévoyaient de rentrer chez eux après l'obtention de leur diplôme. Dans une enquête menée par l’Association des universités du Commonwealth, 400 doctorants d’Afrique ont déclaré leur intention de retourner dans leur pays d’origine après avoir terminé leurs études à l’étranger. De nombreux Africains s’engagent à jouer un rôle dans le succès de leur continent, ce qui augure bien pour l’avenir de ce continent. J'aimerais cependant ajouter que l'Afrique bénéficie également de personnes qui ont quitté le continent, mais continuent de trouver des moyens de soutenir leurs communautés et leurs pays d'origine. La diaspora africaine, qui compte plus de 30 millions d’habitants dans le monde, peut contribuer de manière significative au bien-être socio-économique de l’Afrique. Cela peut prendre la forme de partage de connaissances et de technologies, d'investissements et de participation à la société civile et aux efforts de plaidoyer. Nous le voyons maintenant et j'espère voir une diaspora africaine encore plus engagée. Capitaliser pleinement sur le talent africain Comme je l'ai écrit dans Billions at Play, les femmes dirigeantes excellent dans ce qu'elles font. Lorsque les femmes ont la possibilité de diriger, nous voyons les bénéfices des entreprises, des gouvernements et des organisations sous leur direction. C’est pourquoi nous devrions tous être enthousiasmés lorsque nous entendons parler de la femme occupant des postes de pouvoir et d’influence en Afrique. Une des femmes citées dans mon livre, par exemple, a transformé le secteur des technologies en Afrique. Rebecca Enonchong est une innovatrice qui non seulement sort des sentiers battus, mais elle développe également de nouveaux sentiers. Enonchong est la fondatrice et la directrice générale d’AppsTech, qui fournit des solutions pour les entreprises et les organisations du monde entier, et de l'incubateur I/O Spaces pour les membres de la diaspora africaine aux États-Unis. Elle est également présidente d'ActiSpaces (Centre africain de l’innovation technologique et des entreprises) et d’AfriLabs, une organisation en réseau de plus de 80 centres d’innovation répartis dans 27 pays africains. Et elle est aussi un membre fondateur du African Business Angel Network. Plus tôt cette année, elle faisait partie des pionniers de la technologie présentés dans l'expérience artistique de la réalité augmentée « Nyota » à Lagos, créée pour rendre hommage à ceux qui ont contribué de manière significative à la croissance de l'innovation et à l'écosystème technologique en Afrique. Enonchong continue d'innover, de diriger et de créer des opportunités économiques significatives pour les Africains. Et elle est l'un des nombreux exemples sur lesquels j'ai écrit. Catherine Uju Ifejika, présidente-directrice générale de la société nigériane de services énergétiques, groupe Brittania-U en est un autre. Sous sa direction efficace, le groupe Brittania-U crée des opportunités d’affaires pour d’autres entreprises locales, ainsi que des emplois de formation et à temps plein. Audrey Joe-Ezigbo est une autre dirigeante africaine à suivre. En plus de son rôle au sein de la Nigerian Natural Gas Association, elle est cofondatrice de Falcon Corporation Limited, une entreprise de gaz indigène travaillant sur les infrastructures et en aval. Elle est aussi auteur ; fait partie du Conseil exécutif des femmes de gestion, d’entreprises et de la fonction publique; est la fondatrice de la Barnabas Widows Support Foundation; et offre une formation en affaires et en renforcement des relations aux couples qui travaillent ensemble. N'oublions pas, Elizabeth Rogo – Fondatrice et directrice générale de Tsavo Oilfield Services. La trajectoire pionnière d'Elizabeth consiste notamment à être la première femme à diriger la division subsaharienne de Weatherford en Afrique subsaharienne, où elle a occupé des postes de direction aux niveaux national et régional, lorsqu'elle a été nommée responsable de pays (Kenya), puis de région d'Afrique orientale (Kenya, Ouganda, Tanzanie, Mozambique et Éthiopie) de 2015 à 2017 avant de créer sa propre société de services pétroliers – une autre première pour une femme de la région. Je ne dis pas que les femmes ont plus à offrir à l'Afrique que les hommes, tous deux ont beaucoup à offrir à l'Afrique. Pourquoi notre continent ne devrait-il pas profiter de tout son talent ? Je suis ravi de voir davantage de femmes contribuer au développement économique et à l'innovation en Afrique, et je sais que le continent continuera à en bénéficier, car des dirigeants d'entreprises plus déterminés, hommes et femmes, unissent leurs efforts. Les acteurs du changement Arthur Eze est un autre exemple frappant de dirigeants d'entreprise africains travaillant pour un avenir meilleur en Afrique. Eze, généralement désigné sous le nom de Prince Arthur Eze parce qu’il descend de la royauté tribale, est le fondateur d’Atlas Petroleum International et d’Oranto Petroleum. Il est connu non seulement pour ses succès commerciaux, mais également pour sa philanthropie. L'année dernière, Oranto a commencé la construction de deux écoles primaires au Soudan du Sud, où elle détient un permis de recherche pour le bloc B3. Oranto s'est également engagée dans un programme de formation des enseignants de cinq ans au Sud-Soudan. Le leader de l’industrie pétrolière, Benedict Peters, a également fait ses preuves dans le domaine des affaires et des activités caritatives. Il a été reconnu pour son aide au Nigeria dans le développement de son secteur énergétique et pour la transformation du groupe Aiteo d’une petite entreprise en aval à un conglomérat énergétique intégré. Aiteo est un soutien régulier d'organisations comme FACE Africa, qui fournit de l'eau potable en Afrique subsaharienne. L’organisation de Peters, la Joseph Agro Foundation, s’attaque au chômage et aux pénuries d’eau en créant des possibilités d’emploi pour les agriculteurs. Ensuite, il y a le groupe Sahara. Sous la direction du directeur exécutif et co-fondateur, Temitope Shenube, le conglomérat nigérian du secteur de l’énergie et des infrastructures renforce le pouvoir des communautés dans lesquelles il travaille. Sahara Foundation, la branche caritative de la société, soutient les initiatives dans les domaines de la santé, de l’éducation et du renforcement des capacités, de l’environnement et du développement durable. Nous constatons en Afrique que les dirigeants africains du secteur pétrolier prennent des mesures significatives pour améliorer la vie en Afrique. Les innombrables opportunités dans l’énergie L’Afrique ne manque pas de personnes déterminées à améliorer son avenir et elle dispose de tout ce dont elle a besoin pour soutenir ces efforts : d’énormes réserves de pétrole et de gaz. Les 12 derniers mois ont été une période exceptionnellement excitante en termes de découvertes. Au large des côtes mauritaniennes, Kosmos Energy a récemment annoncé une découverte massive de gaz naturel pouvant générer jusqu'à 50 000 milliards de pieds cubes de gaz. Total a découvert ce qui pourrait représenter 1 milliard de barils d’équivalent pétrole au large du champ de Brulpadda en Afrique du Sud. BP et Kosmos Energy ont annoncé une découverte dans le puits d'évaluation de Yakaar-2, au large du Sénégal. Nous constatons également une activité extrêmement prometteuse au Mozambique. Plus tôt cet automne, ExxonMobil a annoncé l’agrandissement de 33 milliards de dollars du complexe de gaz naturel liquéfié Rovuma du Mozambique. Dans le même temps, Total annonce l’extension de son projet de GNL au Mozambique, récemment racheté à Anadarko. Ces deux projets sont susceptibles de créer des dizaines de milliers d’emplois, de soutenir l’économie et d’améliorer le niveau de vie quotidien. Et ce ne sont là que quelques exemples des nombreuses opportunités offertes par le pétrole à l’Afrique. Bien entendu, nous devons agir de manière réfléchie et décisive pour en tirer parti et veiller à ce que les Africains de tous les jours en bénéficient. Les pays africains doivent monétiser leurs ressources naturelles et utiliser les revenus qui en résultent pour mettre en place les infrastructures indispensables et diversifier leurs économies. Nous devons insister sur une gouvernance qui encourage l'exploration et la production, des politiques efficaces en matière de contenu local et la lutte contre la corruption. Nous devons faire de meilleures affaires et développer de nouveaux modèles de gestion des revenus pétroliers. Au lieu de rechercher l'aide étrangère, nous devons développer des partenariats stratégiques avec des entreprises étrangères désireuses de partager leurs connaissances. Et tout en capitalisant sur les ressources pétrolières, nous devons également adopter des sources d’énergie durables et planifier dès maintenant la transition énergétique de l’Afrique. Je couvre tous ces sujets en détail dans mon livre. Le rêve africain est à notre portée L’Afrique abrite un optimisme et une ténacité contagieux. Nous voyons cela chez des Africains qui ont réussi et qui travaillent maintenant pour aider d’autres Africains à en faire de même. Nous le constatons chez les femmes qui surmontent les stéréotypes de genre et les obstacles pour prendre leur place légitime en tant que leaders du secteur. Et nous le constatons parmi les dirigeants du secteur pétrolier qui offrent un soutien significatif et des opportunités aux communautés africaines. L’Afrique est un lieu passionnant à une époque où le potentiel est énorme. C’est la raison pour laquelle le moment est venu de se joindre à la lutte pour son avenir. Que vous soyez un entrepreneur africain, un membre de la diaspora ou un investisseur étranger, vos efforts ont aujourd'hui plus de potentiel que jamais pour avoir un impact positif. NJ Ayuk est le PDG du Centurion Law Group et le président de la Chambre africaine de l'énergie. Son expérience dans la négociation d’accords sur le pétrole et le gaz lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie du paysage énergétique africain. Il est l'auteur de « Des milliards en jeu : L'avenir de l'énergie et des affaires en Afrique.» Distribué par APO Group pour African Energy Chamber.

Media files



Télécharger le logo





Source : Source : https://www.africa-newsroom.com/press/africa-has-a...





Dans la même rubrique : < > Une nouvelle ère en Afrique : tous les ingrédients du succès Africa Has All Ingredients for a New Era of Success Les Aigles du Ghana affronteront les Vautours du Botswana lors du match d’ouverture de la Rugby Africa Cup 2020