Une nouvelle fraîcheur pour RAFF Military Textile

Derrière chaque projet réussi se cache une idée et une personne qui fait confiance à cette idée, notamment avec plusieurs scénarios, différents processus, des histoires, des moyens financiers et des sacrifices, ce n’est pas toujours facile de concrétiser une idée et essayer de la réaliser sur le terrain. N'oubliez pas que la vie est un long trajet avec des hauts et des bas, du bonheur et le malheur, c’est presque le même cas pour RAFF Military Textile , car tout a commencé par une idée puis la réalisation du projet, et ensuite un énorme succès en Turquie et à l'international.







RAFF Military Textile a été créé en 1950, par la famille Yukseloglu, et a été renouvelé en 2014 par Monsieur Eray Yukseloglu, le Directeur Général de la société, qui lui a donné un nouveau souffle et une nouvelle fraîcheur pour une nouvelle lancée, en restant sur le caractère innovant et la nouveauté, la société a récemment rénové son bureau à Güngören, pour accueillir ses clients dans les meilleures conditions, et leur offrir les meilleurs services dans un cadre professionnel convivial.







La société de renommée est basée en Turquie, mais pas que, car elle produit et vend en Turquie et elle a réussi également à distribuer ses produits de qualité sur plusieurs pays du monde, et dans le même contexte qu’elle a également contribuer à créer de la richesse en Turquie ; le pays riche de culture et traditions, et parmi les plus grandes économies au niveau mondial.







Raff Military Textile est implanté à Istanbul et plus précisément à Güngören (côté Européen), elle se situe à la ville la plus connue et la plus populaire en Turquie, qui lie les deux continents (l’Europe et l’Asie), avec ses monuments magiques mélangés entre l’architecture Ottomane avec un caractère d’architecture médiévale, et ses magnifiques paysages qui coupe le souffle qui l’a rendent aujourd'hui une destination touristique par excellence, visité par des milliers de touristes par an. La célèbre Istanbul est aussi le centre économique et commercial de la Turquie.







D’ailleurs, RAFF Military Textile est la meilleure société de textile militaire en Turquie depuis des années, et parmi les meilleures au monde, grâce à son expertise, son professionnalisme et son expérience de plus de 50 ans dans le domaine du textile militaire, a pu prouver son existence en produisant des différents types d’uniformes militaires, de polices, et des vêtements professionnels, ainsi que d’autres équipements et matériels liés à l’activité militaire. En particulier, tous les produits fabriqués par cette société sont conformes aux normes de qualité internationale, pour cette raison elle a obtenu la certification de gestion de la qualité ISO 9001 :2015, et elle a obtenu également le certificat de satisfaction client ISO 10002 :2014.







Effectivement, Raff Military Textile a réussi à exporter ses produits dans plusieurs pays du monde, et parmi ses principaux clients internationaux : Les pays africains, les pays des Balkans, et le moyen orient. D’une part la vision globale de l’entreprise chaque année c’est d’avoir une nouvelle ou des nouvelles pays cible, de l’autre part sa vision cette année c’est de se focaliser sur les autres pays africains.







Grâce à sa forte notoriété et ses produits de qualités, elle a prouvé son nom commercial et son identité, et elle a réussi également à élargir son réseau, grâce aux différents partenaires commerciaux qui interviennent dans le processus de vente, et qui aident à trouver des nouveaux marchés et nouveaux clients internationaux, et à l’heure actuelle elle envisage d’être parmi le “TOP 5” des meilleurs entreprises du textile militaire au monde.







Par ailleurs, la mission de Raff Military Textile se manifeste dans la conception, le développement des modèles, la bonne qualité des produits livrés dans les meilleurs conditions et un délais bien précis (comme par exemple 1000 uniformes militaires de camouflage sont livrés aux clients dans un délai d’environ 20 jours) avec un meilleur prix qui dépend de la quantité commandée, de la qualité de la matière et du tissu, et du modèle voulu tout cela pour un seul et unique objectif est de satisfaire les clients.







En effet, la plus grande force de Raff Military Textile se manifeste dans le courage et le travail acharné de son équipe qui est composée généralement de personnes uniques avec des objectifs et des valeurs communes, tels que la confiance, la solidarité, la transparence et l’esprit d’équipe. Un personnel qui aime son métier et qui donne à fond pour rendre cette entreprise une référence Internationale du textile militaire, et pousse cette entreprise pour qu’elle puisse évoluer avec le temps et aller de l’avant, dans une atmosphère conviviale et un respect mutuel.







C’est tellement rare de trouver une entreprise avec des infrastructures puissantes qui peut proposer à sa clientèle des produits pareils, et suivre les moindres détails concernant la fabrication des produits militaires, tout en suivant le processus de production dès le début jusqu’à la fin, en commençant par les propositions ou le choix des modèles, le contrôle du tissu, la couture, l'emballage jusqu’à la livraison, ainsi que la personnalisation des produits choisis par les clients, avec les meilleurs prix sans sacrifier la qualité.







Raff Military Textile se focalise sur son image de marque, tout en concentrant sur l’innovation et la différenciation par rapport à la concurrence, et bien évidemment suivre le progrès technique pour évoluer au fur et à mesure avec le temps, étant donné que son objectif ultime est d’exporter partout dans le monde et vise à être parmi les “TOP 5”. C’est pour cela qu’elle tient sa promesse pour satisfaire ses clients, par des produits personnalisés de bonne qualité, et respecter les délais, pour livrer les commandes le plus rapidement possible.







