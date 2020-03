Une nouvelle réjouissante pour TECNO : le National Geographic publie des photos prises avec son appareil photo CAMON 12 !

Que la photographie vous intéresse ou non, vous avez certainement entendu parler du National Geographic, le magazine de référence en matière de photographie ! Alors, à quel point une œuvre photographique doit-elle être bonne pour paraître dans un magazine aussi prestigieux ? Récemment, des photographies prises avec le téléphone portable TECNO CAMON 12 ont été publiées dans le National Geographic, dans le cadre d’un concours de photographie mobile organisé par TECNO (https://www.TECNO-Mobile.com/).

Le National Geographic, le magazine de géographie humaine le plus influent et le plus connu au monde, est renommé pour ses photographies de haute qualité. Ses éditeurs sont extrêmement sélectifs : une seule œuvre sur mille trouvera grâce à leurs yeux. C’est au National Geographic que nombre de photographes et de journalistes exceptionnels emplis d’idéaux et de romantisme ont fait leurs premières armes. Le magazine est ainsi devenu le Graal des passionnés de photographie du monde entier.

L’auteur des photos publiées dans le National Geographic est un jeune photographe amateur de Côte d’Ivoire, Marc Olivier N'GUESSAN. Connaissant sa passion pour la photographie, un ami a partagé avec lui un lien vers le concours mondial de photographie de TECNO, et c’est ainsi qu’a commencé cette belle histoire. Ce concours de photographie, organisé par TECNO, vise à repérer des talents photographiques potentiels, à découvrir ensemble la beauté de la photographie mobile et à en explorer les limites. Plus de 4,77 millions de passionnés de photographie de 15 pays et régions, y compris plusieurs photographes indépendants bien connus ont participé activement à l’événement : des chiffres qui traduisent l’ampleur du succès ! Le photographe Michael Christopher Brown, connu pour avoir couvert la guerre en Libye avec son téléphone portable, s’est rendu au Nigeria dans un atelier en ligne de formation à la photographie pour y partager ses compétences en photographie mobile tout en s’amusant.

Le travail du lauréat Marc Olivier N'GUESSAN et de son mentor Michael a été hautement reconnu par le National Geographic. Le fait d’être publié dans un magazine de photographie faisant autorité prouve également que les fonctionnalités de l’appareil photo du TECNO CAMON 12 sont réellement exceptionnelles. Et les commentaires des participants sont certainement le reflet le plus direct et le plus fidèle de l’impression qu’ils ressentent. Ainsi, Michael a fait l’éloge du parfait rendu des couleurs, et notamment de la peau, que l’on obtient avec le CAMON 12 : « J’adore les couleurs que donne l’appareil photo du CAMON 12. Elles sont incroyablement réelles et éclatantes. Les tons de la peau des sujets sont également très beaux. Je suis très impressionné ! » Rich Allela, du Kenya, a également déclaré que c’est grâce à l’IA et à l’objectif ultra grand angle 120 degrés qui équipe l’appareil photo du CAMON 12 qu’il a pu prendre une photo aussi bonne et aussi riche en détails.

Le TECNO CAMON 12 est en effet caractérisé par des caméras HD 16MP + 2MP + 8MP orientées vers l’arrière et des mégapixels d’1,6 μm (4 pouces). En augmentant d’un seul pixel la zone photosensible, il améliore le rendu des couleurs et permet des prises de vue exceptionnelles en basse lumière. La caméra interne 8MP prend en charge un ultra grand angle 120 degrés et un objectif macro extrême de 2 cm ; la caméra IA, la commutation multi-scène, la nouvelle technologie HDR et bien d’autres fonctions apportent au CAMON 12 encore plus de possibilités pour lui permettre de devenir un appareil photo-smartphone professionnel.

L’excellence des performances du TECNO CAMON 12 lui ont permis de gagner la reconnaissance prestigieuse du National Geographic ; de nombreux photographes professionnels et amateurs sont enthousiastes à son égard. Il a donc toutes les chances de devenir l’un des smartphones-appareils photo légendaires de TECNO : ainsi, la légende continue ! Le bruit court que TECNO lancera bientôt le dernier modèle de la série TECNO CAMON 15 : cette série créera-t-elle d’autres légendes ? Attendons et voyons !

