Une plateforme contre le Covid-19 voit le jour au Tchad

Sur le menu conseil, est accessible la consigne sanitaire, l'assistance à distance, la consigne par vidéo et audio, la radio RNT, et les mesures prises par le gouvernement.



Au moins 4 contacts téléphoniques de médecins docteurs sont disponibles sur le site et en permanence.



Les données sur le nombre exact des cas (guéris, actifs et décès) s'affichent sur la cartographie du Tchad et selon les régions.