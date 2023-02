Une rencontre de haut niveau pour booster la coopération entre le Tchad et la Banque mondiale

Le gouvernement tchadien et la Banque mondiale discutent des perspectives économiques pour l'avenir



Une réunion de haut niveau a eu lieu entre une délégation du gouvernement tchadien, dirigée par le ministre de la prospective économique et des partenariats internationaux, Moussa Batraki, et une délégation de la Banque mondiale, dirigée par son vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana. La réunion a été organisée dans le cadre des consultations pour l'élaboration du nouveau cadre de coopération pour la période 2024-2026.



Le président de la chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, Ali Adji Mahamat Seid, était également présent à la réunion. Les participants ont discuté de l'appui que le Tchad reçoit de la Banque mondiale et ont plaidé en faveur d'un soutien financier pour les projets gouvernementaux les plus importants.



Ousmane Diagana a expliqué que la réunion visait à créer des conditions permettant une exécution rapide et efficace des projets, tout en garantissant leur durabilité. Il a également annoncé le déploiement de 500 millions de dollars supplémentaires pour la période 2023-2024.



Les différents membres du gouvernement ont fait des plaidoyers en faveur de leurs projets respectifs. La ministre déléguée auprès du ministre des Hydrocarbures, chargée de l'Indépendance Énergétique, a sollicité le financement pour les projets d'interconnexion des réseaux électriques avec le Cameroun, d'intervention urgente dans le secteur de l'énergie solaire et d'accroissement de l'accès à l'énergie au Tchad.



Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a exprimé ses préoccupations quant au taux d'accès à l'eau et à l'assainissement au Tchad, tandis que la ministre du Genre et de la Solidarité a demandé que l'aspect Genre soit pris en compte dans les programmes politiques de la Banque mondiale. Elle a également sollicité un soutien financier pour les programmes de lutte contre les violences basées sur le genre et d'autonomisation des femmes dans la province du Lac, qui est souvent en proie au terrorisme.