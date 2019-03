União Europeia disponibiliza apoio suplementar a Moçambique no seguimento do Ciclone Idai

A pedido da Republica de Moçambique, o [Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia](https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en) foi acionado para prestar assistência aos afetados pelo impacto devastador do Ciclone Idai. Declaração do Comissário responsável pela Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Christos Stylianides: “Moçambique não está sozinho nestes tempos… Read more on https://africa-newsroom.com/press/uniao-europeia-disponibiliza-apoio-suplementar-a-mocambique-...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...