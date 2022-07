Union africaine : la tchadienne Amalkher Djibrine démissionne de l’ECOSOCC

« C'est après plusieurs tentatives de défendre la vision qui est la vôtre, celle d'une Union africaine des peuples et surtout après avoir essayé sans succès de corriger les dysfonctionnements structurels au sein de notre organe que j'ai décidé d'écourter le mandat que vous m'avez confié en décembre 2018. Je me dois donc de vous rendre compte de cette lourde décision que j'ai prise à contre-cœur », affirme Amalkher Djibrine dans un long post sur sa page Facebook.



L’intéressée déplore un « refus méprisant de la Commission de l'Union Africaine de rappeler à l'ordre le Secrétariat Administratif de l'ECOSOCC qui crée des dysfonctionnements au sein de l'organe en s'arrogeant des pouvoirs qui ne sont pas les siens, en dépit des injonctions des pays membres de l'UA, la privation des membres élus de l'organe de leur droit de décider de la destinée de l'organe ».



Amalkher Djibrine dénonce des mauvaises gestions administratives et budgétaires des programmes alloués à L'ECOSOCC par les États membres de l'Union Africaine, l'organisation des activités non approuvées par le Bureau élu de l'organe, le refus délibéré du Secrétariat Administratif de rendre des comptes des activités organisées sans l'aval de la Présidence de l'organe et le non respect des cadres réglementaires.