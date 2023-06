United Youth : Une nouvelle initiative pour le progrès et l'épanouissement au Tchad

Cette association se consacre à l'épanouissement des jeunes et des femmes, à l'amélioration du système éducatif, à l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables, à la protection de l'environnement, à la promotion de la paix, à la cohabitation pacifique, à la justice sociale et à la lutte contre les violences basées sur le genre.



La présidente de "United Youth pour la Relève du Développement du Tchad", Cherre Mahamat Younouss Kosso, déclare : "Les défis auxquels nous sommes confrontés sont nombreux, mais nous sommes convaincus que nous pouvons les relever ensemble. Nous appelons donc à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour travailler ensemble à la réalisation de nos objectifs communs. Car le développement ne peut être durable que s'il est inclusif, équitable et participatif."



Mahamat Fadoul Outmanmi, le président de l'organisation de la cérémonie de lancement, remercie tous ceux qui ont assisté à cet événement et les partenaires qui ont cru en leur capacité. Il déclare : "La création de l'association 'United Youth pour la Relève du Développement du Tchad' constitue un atout majeur pour notre pays, car il pourra compter sur des personnes matures, bien formées et aptes à prendre en charge le développement du Tchad."



Pour marquer cette première action lors du lancement, l'association a fait un don de kits scolaires aux élèves du centre orphelinat Dieu béni.



Enfin, l'équipe qui accompagne l'association a été présentée aux invités présents pour cette occasion spéciale.