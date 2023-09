AFRIQUE Unstoppable Africa 2023 façonne un avenir sous le signe de la prospérité et de l’innovation

Alwihda Info | Par APO - 25 Septembre 2023



La Global Africa Business Initiative célèbre des avancées majeures dans l’écosystème du commerce et de l’investissement en Afrique.

Unstoppable Africa 2023 referme ses portes sur une édition qui laissera un profond impact positif sur le continent africain. L’événement de deux jours de la Global Africa Business Initiative (GABI) vise à promouvoir la place de l’Afrique dans l’économie mondial et à mettre le continent sur la carte des principales destinations pour les affaires, les activités commerciales et les investissements. De nature à changer la donne, cette réunion en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies a non seulement tracé la voie de la croissance économique, mais a également renforcé le rôle central de la GABI en tant que catalyseur du changement et du progrès.



Lors de la deuxième journée de l’événement, Caroline Wanga, CEO d’Essence Ventures, a souligné l’importance d’une représentation authentique des récits africains. Elle a rappelé que le riche patrimoine du continent s’est traditionnellement exprimé à travers ses méthodes de narration uniques. Wanga a déclaré : « En parlant de l’Afrique, il est essentiel d’engager un véritable dialogue. Nous célébrons notre héritage grâce à notre méthode distincte de narration, une approche à laquelle le monde aspire plus que jamais. En tant que responsable d’Essence Ventures et d’autres plateformes, je m’engage à faire en sorte que nos récits soient racontés à partir d’une position de force et d’authenticité ».



La dernière journée a été marquée par un ensemble de personnalités de premier plan du secteur privé, avec des dirigeants du monde des affaires et des médias tels que Jeff Wong, Chief Innovation Officer d’EY Global ; Niraj Varia, CEO d’iProcure Ventures ; Lakeshia Ford, fondatrice de Ford Communications ; Claudia Kwarteng-Lumor, fondatrice de Kollage Media, la société de production de GLITZ AFRICA Magazine ; et Somachi Chris-Asoluka, CEO de la Tony Elumelu Foundation (TEF). Des leaders de gouvernement et d’organisations internationales avaient également répondu présent, dont le président Masisi, S.E. Felix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, Adebayo Olawale Edun, ministre des Finances et ministre coordinateur de l’Économie pour le Nigeria, et Joy Basu, sous-secrétaire adjointe au Bureau des affaires africaines au Département d’État américain.



Les stars de la NBA Bismack Biyombo et Gorgui Dieng, et la chanteuse sénégalaise Baaba Maal, ont également pris la parole.



Sanda Ojiambo, sous-secrétaire générale du Pacte mondial des Nations Unies, l’entité qui coordonne la GABI, a souligné l’importance cruciale de tirer pleinement parti du potentiel vert de l’Afrique. Le message d’Ojiambo rappelle la nécessité urgente pour les entreprises d’accélérer et d’amplifier leurs efforts pour parvenir à une « croissance juste, inclusive et pérenne ».



La secrétaire générale adjointe Pamela Coke-Hamilton, directrice exécutive du Centre du commerce international, a invité les entreprises à participer au réseau SheTrades du CCI. Ce programme phare pour l’autonomisation économique des femmes a déjà eu un impact considérable, offrant un soutien vital à plus de 200 000 femmes entrepreneures depuis sa création en 2015. L’initiative SheTrades du CCI joue un rôle central dans la maximisation des possibilités illimitées offertes par l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine.



Avec plus d’un millier de participants, l’influence de la GABI prend de l’ampleur à travers l’Afrique, ouvrant la voie à un avenir défini par les opportunités et le développement durable. L’échange dynamique d’idées, les discussions engageantes et stimulantes et les liens tissés au cours de l’événement consolident sa position de rassemblement incontournable pour celles et ceux qui ont investi dans la croissance et l’avenir économique de l’Afrique.



Ahunna Eziakonwa, sous-secrétaire générale, administratrice adjointe et directrice du Bureau régional pour l’Afrique du PNUD, a annoncé l’initiative Timbuktoo, un mouvement ambitieux dédié à exploiter le riche patrimoine africain en matière d’innovation et de connaissances. Mme Eziakonwa a déclaré : « Inspiré par le cœur historique de la civilisation, l’initiative Timbuktoo illustre notre engagement à lancer des passerelles entre les talents grandissants en Afrique et les opportunités mondiales qui les attendent. Nous ambitionnons d’éliminer les barrières qui ont historiquement limité le vaste potentiel de l’Afrique, créant un avenir où les talents du continent se connecteront sans obstacle à la prospérité mondiale. »



L’événement s’est conclu par des remarques inspirantes de la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed, soulignant l’importance de l’action collective pour concrétiser le potentiel de l’Afrique et le développement durable. Elle a appelé à l’unité et au soutien de la communauté mondiale et du secteur privé, et a conclu en soulignant que ce n’est que le début d’un nouveau chapitre de l’histoire de l’Afrique, marqué par une croissance économique durable, l’autonomisation et la réalisation du plein potentiel du continent.





Dans la même rubrique :