Unstoppable Africa, ou comment propulser la transformation et l’audace collaborative

Des dirigeants d’entreprise, des investisseurs, des membres de gouvernement, des sportifs et des artistes se sont réunis à New York le jeudi 21 septembre pour marquer le début d’Unstoppable Africa. L’événement de la Global Africa Business Initiative (GABI) vise à renforcer l’importance de l’Afrique dans l’économie mondiale et à positionner le continent comme la première destination pour les affaires, le commerce et l’investissement.

L’événement de deux jours est organisé conjointement par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina J. Mohamed, et le président de l’Union africaine, S.E. Moussa Faki Mahamat, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. Coordonnée par le Pacte mondial des Nations Unies, la GABI fait office de forum central pour les chefs d’État et de gouvernement, les PDG, les investisseurs, les décideurs politiques, les experts sectoriels et les dirigeants des Nations Unies pour discuter et élaborer des stratégies à suivre pour l’écosystème commercial dynamique de l’Afrique. Unstoppable Africa est l’illustration parfaite de l’engagement inébranlable de la GABI à redéfinir le récit économique de l’Afrique.



Le premier jour, l’événement phare a attiré un éventail prestigieux de conférenciers et de participants, dont les présidents du Ghana, S.E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ; du Kenya, S.E. William Samoe Ruto ; du Sénégal, S.E. Macky Sall ; de la Pologne, S.E. Andrzej Duda ; et S.E. Mia Mottley, première ministre de la Barbade. Outre des ministres de gouvernement, Unstoppable Africa accueille également un panel de personnalités du secteur privé, notamment à l’image de Mo Ibrahim, homme d’affaires et philanthrope soudanais-britannique ; Phumzile Langeni, vice-présidente d’Imperial Logistics et directrice non exécutive de DP World Group ; James Manyika, vice-président principal de la recherche, de la technologie et de la société chez Google-Alphabet ; et Brad Smith, président de Microsoft. L’artiste sénégalaise Baaba Maal a donné le ton de l’événement avec une représentation envoûtante appelant à la paix et à la prospérité en Afrique, tandis que l’actrice Arsema Thomas a donné une interview à l’animateur de l’événement, Folly Bah Thibault d’Al Jazeera English.



Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a ouvert le forum de deux jours en appelant de manière solennelle à l’application de la justice — un thème central du développement durable pour le continent. Le secrétaire général de l’ONU a déclaré que « la justice signifie réformer les systèmes financiers mondiaux obsolètes, injustes et dysfonctionnels et assurer la représentation de l’Afrique à chaque table multilatérale ».



S.E. Mia Mottley, première ministre de la Barbade, a souligné la différence entre ambition et action concrète, dans le contexte de l’Afrique. Reconnaissant l’unité émergente et les efforts de collaboration à travers le continent, elle a souligné la nécessité d’accélérer les progrès en Afrique. Son message a rappelé l’urgence pour les nations de passer à des actions concrètes qui catalysent des changements transformateurs sur le continent.



Lors d’une annonce majeure, Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (BAD), a annoncé un partenariat transformateur avec Google, visant la création d’un centre d’excellence pour le codage en Afrique.



D’autres annonces ont été faites ce jour-là, notamment l’engagement de la République démocratique du Congo (RDC) à positionner le pays en haut des chaînes de valeur pour les batteries et les véhicules électriques, en dévoilant un nouvel espace de 1 000 hectares à Kolwezi bénéficiant du statut de zone économique spéciale. Le ministre de l’Industrie de la RDC, S.E. Julien Paluku, a appelé les investisseurs mondiaux à se joindre à ces initiatives pour lutter contre le changement climatique tout en promouvant la croissance économique. En outre, le président du Ghana, S.E. Nana Akufo-Addo, a lancé l’initiative Energy Blue Zone au Ghana, qui annonce une avancée majeure dans les plans de transition énergétique et d’investissement du pays.



Unstoppable Africa promet de continuer sur sa lancée pour cette nouvelle journée, durant laquelle des discussions éclairées, des solutions innovantes et des efforts de collaboration seront mis en place pour façonner le rôle de l’Afrique dans l’économie mondiale. Des dirigeants d’entreprise, gouvernementaux et de la société civile se réuniront pour échanger des idées, forger des partenariats et tracer une voie vers un avenir plus prospère et durable en Afrique et dans le monde entier.





