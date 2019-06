Urgence humanitaire sans précédent dans le Sahel

Les agences des Nations unies et les ONG internationales humanitaires ont averti aujourd’hui que l’escalade de la violence armée dans le Sahel engendre des déplacements forcés et des urgences humanitaires de niveaux sans précédents. Ils ont appelé à un soutien renforcé et à des efforts accrus pour s’attaquer aux causes profondes des crises dans la […]

