Vaccin contre la Covid-19 : Les pays africains seront prioritaires, promet la Chine

"La Chine s’engage à donner aux pays africains un accès prioritaire au vaccin (contre la Covid-19, Ndlr) lorsqu’il sera développé et déployé", a déclaré mercredi le président chinois Xi Jinping, lors du sommet spécial virtuel Afique-Chine sur la lutte commune contre la Covid-19.



Le dirigeant chinois a fait ces remarques dans son discours liminaire, au cours du Sommet extraordinaire qui s'est tenu par visioconférence.



"Nous devons poursuivre fermement le multilatéralisme. La solidarité et la coopération sont l’arme la plus puissante pour vaincre le virus", a estimé le président Xi Jinping.



Il a indiqué que "la Chine est prête à travailler avec l’Afrique pour préserver le système de gouvernance mondiale centré sur les Nations Unies et à soutenir l’OMS pour qu’elle apporte une plus grande contribution à la lutte mondiale contre la COVID-19."



Un hommage de l'Union Africaine à la Chine



Dans son allocution, le président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, a souligné que "la Chine aura traduit dans les meilleures formes l’adage qui dit que c’est dans les moments difficiles qu’on reconnait les vrais amis."



"Dans la résistance continentale à la pandémie, la Chine, bien que confrontée elle aussi au même défi, a été pour nous dans cette épreuve, un ami précieux", a dit Moussa Faki Mahamat qui a rendu "un hommage mérité pour l’ampleur, la constance et la qualité des liens qu’elle entretient et nourrit chaque jour avec l’Afrique."