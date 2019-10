ACTUALITES Vantage Capital Investit 8,0 Millions D’euros en Financement Mezzanine dans Equity Invest

Vantage Capital (https://www.VantageCapital.co.za/), le plus important gestionnaire de fonds mezzanine en Afrique, a annoncé avoir fourni un financement mezzanine de 8,0 millions d’euros à Equity Invest S.A., la société holding de six sociétés technologiques marocaines opérant sur les créneaux de marché complémentaires suivants : Intégration de solutions de sécurité électronique comprenant des systèmes anti-intrusion, le contrôle d’accès, la vidéosurveillance, la détection d’incendie, la technologie RFID et la sécurité bancaire.

Intégration de systèmes audiovisuels multimédias.

Conception et intégration de solutions photovoltaïques pour les entreprises dans les secteurs de l’industrie, des services et de l’agriculture.

Opération de solutions de paiement innovantes, comprenant la gestion de paiements en ligne par carte de crédit, de paiements en espèces et de services de cartes prépayées.

Développement de systèmes d’information pour la e-santé destinés aux professionnels de santé travaillant dans des laboratoires ou des hôpitaux. Le financement de Vantage a permis au fondateur, M. Ali Bettahi, d’obtenir une participation majoritaire dans l’une des filiales phares d’Equity Invest en facilitant le rachat d’actions d’un fonds d’investissement, PME Croissance, géré par AfricInvest. Vantage soutiendra Equity Invest et ses différentes filiales dans leurs croissances organique et externe respectives au cours des prochaines années. Equity Invest prévoit de renforcer sa position sur le marché marocain en ajoutant davantage de sociétés technologiques à son portefeuille et en développant de nouveaux marchés dans le reste de l’Afrique. Ali Bettahi, fondateur d’Equity Invest, a affirmé : « Vantage a adopté une approche pragmatique pour travailler avec nous et nous apprécions leur rigueur, efficacité et professionnalisme. Nous accueillons Vantage, notre tout dernier partenaire financier, et sommes impatients d’établir une relation mutuellement bénéfique au cours des prochaines années. » Cette transaction représente la 28e transaction mezzanine de Vantage Capital sur trois générations de fonds mezzanine, avec un portefeuille d’investissements désormais réparti dans dix pays d’Afrique. En dehors de l’Afrique du Sud, Vantage a ainsi investi dans onze transactions au Maroc, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Nigeria, en Ouganda, au Kenya, à l’Île Maurice, en Namibie et au Botswana. Equity Invest est le premier investissement de Vantage au Maroc et son deuxième en Afrique francophone. Luc Albinski, directeur associé chez Vantage Capital, a affirmé : « Vantage est fier d’avoir finalisé son premier investissement au Maroc. Le produit mezzanine de Vantage a une nouvelle fois prouvé sa valeur, en aidant un entrepreneur à récupérer une participation majoritaire dans l’une de ses entreprises tout en facilitant une sortie attrayante pour le fonds d’investissement. » Warren van der Merwe, directeur associé chez Vantage Capital, a ajouté : « Equity Invest a des participations dans plusieurs sociétés technologiques au Maroc, opérant notamment dans les secteurs des systèmes de sécurité, solutions audiovisuelles, énergies renouvelables, paiements électroniques et logiciels dédiés aux soins de santé. Cette riche diversité reflète l’esprit pionnier et ouvert de son fondateur. » Clifford Chance (au Maroc) a agi à titre de conseiller juridique de Vantage. BFF Law Firm (au Maroc) a agi à titre de conseiller juridique d’Equity Invest. Taj (qui fait partie du réseau Deloitte au Maroc), AD Associés (au Maroc) et Webber Wentzel (en Afrique du Sud) ont fourni des conseils fiscaux, Deloitte (au Maroc) a agi à titre de conseiller financier, Strategy& (qui fait partie du réseau PwC au Maroc) a fourni des conseils d’ordre commercial et Ibis Consulting (en Afrique du Sud) a examiné l’impact environnemental et social. Distribué par APO Group pour Vantage Capital Group. Contacts Médias :

Luc Albinski

Directeur Associé

lalbinski@vantagecapital.co.za

Tél. : +27 83 390 7703 Driss Benabdeslam

Senior Associate

driss@vantagemezzanine.com

Tél. : +27 607534951 À propos de Vantage Capital :

Créé en 2001, le groupe Vantage Capital (https://www.VantageCapital.co.za/) est le plus important gestionnaire de fonds de dette mezzanine panafricain indépendant sur le continent. Il gère actuellement 960 millions de dollars américains d’actifs répartis sur trois fonds mezzanine et deux fonds de dette senior pour les projets d’énergies renouvelables, et a réalisé à ce jour 42 investissements (mezzanine et énergie) sur le continent africain. Vantage, qui dispose de bureaux à Johannesbourg et au Cap, cible des opportunités de dette mezzanine d’un montant compris entre 5 et 25 millions de dollars américains sur plus d’une douzaine de marchés africains clés. La dette mezzanine est une forme intermédiaire de capital-risque, située entre la dette senior, tranche la moins risquée de la structure du capital, et le capital-actions, qui est la plus risquée. Elle combine des éléments de dette et de capital-actions, procurant ainsi aux entreprises un financement à long terme dans des conditions qui sont moins dilutives pour les actionnaires que le capital-actions pur. Site Internet : https://www.VantageCapital.co.za/

