Vatican : Le président Tchadien rencontre pour la première fois le Pape

La densification de la coopération entre le Tchad et le Vatican dans le domaine de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur, de la santé, du développement rural et de la recherche de paix, a constitué l’essentiel des discussions.



C’est une première pour le Président de la République, Chef de l’Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO depuis son accession à la magistrature suprême en mai 2024. C’est aussi, une première pour le Pape Léon XIV, élu par le Collège cardinalice, le 08 mai 2025.



Enfin, c’est une première et historique poignée de main entre le Souverain pontife et le Chef de l’Etat. Une poignée de main qui restera pour la postérité. Ce déplacement du Président de la République, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO au Saint-Siège a un double sens. Primo, laisser transparaitre aisément, le caractère laïc de l’Etat Tchadien, tel que décliné dans la nouvelle loi fondamentale, secundo montrer son attachement à l’Eglise Catholique et diversifiée cette coopération agissante entre le Tchad et le Saint-Siège.



Les discussions entre le Saint-Père et le Chef de l’Etat ont duré deux heures. D’entrée de jeu, le Président de la République, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO a invité le Souverain Pontife à effectuer une visite papale au Tchad, la dernière effectuée par le défunt Jean Paul II, datait de 35 ans. L’invitation est acceptée et la date sera fixée par voie diplomatique.



Ensuite, le Chef de l’Etat a loué, les efforts incommensurables de l’Eglise Catholique au Tchad dans les domaines de l’Education nationale, du développement rural, de l’Enseignement Supérieur et de la Santé. Vous êtes des bâtisseurs dans l’ombre. Beaucoup des cadres Tchadiens sont les fruits de vos investissements. Soyez bénis et comblés, a déclaré en substance le Chef de l’Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO.



La contribution inestimable de la Communauté catholique Sant’Egidio dans le processus de réconciliation nationale au Tchad et de l’accord de Doha est saluée de manière particulière par le Chef de l’Etat au cours des échanges.



L’entrevue avec le Saint-Père terminée, le Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO est allé à la rencontre du Cardinal Secrétaire d’État, Pietro Parolin, puis du Secrétaire d’Etat, en charge des Relations avec les États et les Organisations internationales, Mgr Paul Richard Gallagher. Au cours de ces échanges, les excellentes relations bilatérales existant entre le Saint-Siège et le Tchad ont été réaffirmées.



C’est à l’issue de ces trois discussions riches et fructueuses que le Chef de l’Etat a quitté le Palais apostolique du Vatican. Comme à son arrivée, il a été raccompagné par la garde suisse pontificale.